Seelze

Für Sonntag, 6. Juni, ab 17 Uhr, laden die Veranstalter des internationalen Musikfestivals MuSe zum dritten Konzert ein. In der St. Martinskirche treten drei junge Talente auf: Sopranistin Elisabeth Dopheide, Mezzosopranistin Weronika Rabek und Pianistin Clara Hyerim Byun gestalten das Konzert, das ins Internet übertragen wird. Der Auftritt steht unter der Überschrift „War es ein Traum?“. Die drei Musikerinnen spielen Stücke unter anderem von Strauss, Rossini, Wagner, Tschaikowski und Schumann.

Elisabeth Dopheide war bereits auf der Opernbühne der Musikhochschule Hannover als Najade in „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss und in der Titelpartie von Bohuslav Matinus Oper „Juliette“ zu erleben. Sie ist Preisträgerin des Bundeswettbewerbs „Gesang Berlin“ sowie Stipendiatin der Walter und Charlotte Hamel Stiftung, des Richard Wagner Verbandes und der Studienstiftung des deutschen Volkes. In der kommenden Spielzeit gastiert sie an der Semperoper Dresden in der Rolle der Sophie Scholl in Udo Zimmermanns „Weiße Rose“.

Mezzosopranistin Weronika Rabek ist Mitglied im Opernstudio der Staatsoper Hannover und dort bei verschiedenen Vorstellungen zu erleben. Sie absolvierte die Fryderyk Chopin Musikhochschule in Warschau, die Stanislaw Moniuszko Akademie in Danzig und studiert an Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH).

Clara Hyerim Byun ist Preisträgerin bei verschiedenen Klavierwettbewerben, Pianistin des Mädchenchores Hannover sowie des Johannes Brahms Chores und hat einen Lehrauftrag an der HMTMH. Mehr Informationen gibt es unter www.musefestival.de. Das Konzerte wird über den Youtube-Kanal Musikfestival Seelze übertragen.

Von Linda Tonn