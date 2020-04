Dedensen

Geschützt in einer kleinen Holzhütte steht an der Straße Altes Dorf 30 in Dedensen ein Kühlschrank mit frischen Eiern. Dort betreibt der 20-jährige Finn Hauke Borges einen Hofverkauf auf Vertrauensbasis. Der Käufer nimmt sich Eier und hinterlegt den entsprechenden Betrag in einer Kasse. Doch in jüngster Zeit werden immer mehr Eier gestohlen.

Landwirt schließt Aufgabe des Standes nicht aus

„Warum werden meine Eier geklaut?“, fragt Borges auf einem am Stand hängenden Zettel. Er investiere viel Zeit und Arbeit in seinen kleinen Legehennenbetrieb. Die Hühner lebten auf seiner Wiese und würden von ihm umsorgt. „Werden weiter Eier geklaut, muss ich diesen Stand schließen“, sagt der angehende Landwirt. Borges bittet unter Telefon (0174) 4310142 um Hinweise auf Leute, die nicht bezahlen.

Keine Eier, aber auch keine Einnahmen. Quelle: Patricia Chadde

Eierverkauf soll Studium finanzieren

Im Schnitt werden in dem Kühlschrank 60 Eier in Zehnerkartons deponiert, sagt Mutter Maren Hunte-Borges, Landwirtin in Bordenau. Auf die Idee, in Dedensen Eier zu verkaufen, sei ihr Sohn schon früh gekommen. „Er hat sein Konfirmationsgeld in den Umbau eines Stalles gesteckt.“ Der Legehennenbetrieb ihres Sohnes, der derzeit eine landwirtschaftliche Ausbildung absolviert, sollte helfen, sein Studium zu finanzieren.

Diebstahl ist Straftat

Auch wenn es sich um geringwertige Güter handele, bleibe der Diebstahl eine Straftat, sagt Ralf Hantke, Leiter des Polizeikommissariats Seelze. In der speziellen Situation, wo frische landwirtschaftliche Erzeugnisse praktisch rund um die Uhr gekauft werden könnten, sei es auch moralisch verwerflich, das Vertrauen des Anbieters auszunutzen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner