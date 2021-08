Seelze

Sibel Duran und Leon Bittner von den Seelzer Jungsozialisten (Jusos) werben für eine hohe Wahlbeteiligung bei Kommunal- und Bundestagswahl im September. Unter dem Motto „Deine Zukunft! Deine Stimme“ wenden sich die beiden jungen SPD-Mitglieder insbesondere an die Altersgruppe der Erst- und Jungwähler.

16-Jährige könnten bei der Kommunalwahl am 12. September erstmals ihre Stimme abgeben, für die Teilnahme an der Bundestagswahl am 26. September müsse das 18. Lebensjahr vollendet sein. „Wer seine eigene Zukunft mitgestalten will, muss wählen gehen“, heißt es in dem Juso-Aufruf.

Information über soziale Medien

„Wählen und kandidieren können ist ein Privileg, für das junge Menschen in anderen Teilen der Weltmutig kämpfen müssen!“, erklärt Sibel Duran aus Lohnde ihr Engagement in der Politik. Sie kandidiert auf der Liste der SPD für den Rat. Der Kontakt zur Landtagsabgeordneten Claudia Schüßler sei der Auslöser für seinen Einstieg in die „praktische Politik“, sagt Leon Bittner. „Ich würde mir wünschen“, dass sich mehr junge Menschen aus meiner Generation aktiv an der Gestaltung ihrer eigenen Zukunft beteiligen“, sagt der 21-jährige Seelzer.

In den Wochen bis zu den Wahlen wollen Sibel Duran und Leon Bittner mit ihrer Aktion möglichst viel Jung- und Erstwähler vor allem über die sozialen Medien und den direkten Kontakt mit Gleichaltrigen „informieren und motivieren“. Fragen zu den Wahlen, ob Briefwahl oder Urnenwahl, beantworten Sibel Duran und Leon Bittner bei Instagram unter dem Account „jusos_seelze“ oder per Mail unter jusos@spd-seelze.de.

Von Thomas Tschörner