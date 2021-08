Seelze

Die Sängerinnen des Chors Just for Fun sind glücklich darüber, dass sie endlich wieder ihre regelmäßigen Proben aufnehmen können. Während sie sich sonst im Bürgerhaus in Lohnde treffen, kommen sie während der Sommerferien im Saal des Restaurants Bürgerstuben zusammen.

Chorleiter Fitz Wenzel ist so etwas wie der „Hahn im Korb“. Dass er nun nach langer Corona-Pause seine 21 Damen wieder regelmäßig treffen kann, freut den 83-Jährigen. Letztes Jahr sei es nur zu zwei bis drei Proben gekommen, erinnerte er sich. „Wir haben viel verlernt, bei einigen Texten müssen wir von vorn anfangen, aber insgesamt bin ich erstaunt, wie gut alles klappt“, sagt Wenzel.

„Mit 66 Jahren“ gehört zum Repertoire

Der Chorleiter nimmt gern neue Titel in sein Repertoire auf. Oft mache er Vorschläge, die dann gemeinsam besprochen und entschieden werden. „Manche Lieder sind auch gar nicht für uns geeignet, passen stimmlich nicht“, erklärte er. Allerdings käme dies nur selten vor. Bei den Konzerten orientiere sich der Chor am Publikum. Bei einem Auftritt in einem Seniorenheim beispielsweise würden Lieder zum Mitsingen ausgewählt. Dazu gehöre unter anderem der Titel „Mit 66 Jahren“ von Udo Jürgens oder der „Kleine grüne Kaktus“ von den Comedian Harmonists. Die stellvertretende Chorleiterin Gisela Kahrau-Rogge komponiert und textet auch schon mal Lieder selbst. Ihr Protestlied gegen Corona kam bei den Sängerinnen gut an.

Unter den Sängerinnen ist seit drei Jahren die Lohnderin Cornelia Reichelt. Sie habe damals von dem Chor in der Zeitung gelesen und als sie von einem Mitglied angesprochen wurde, musste sie bis zu ihrem Eintritt nicht lange überlegen. „Ich wollte schon immer singen. Da ich eine sehr leise Stimme habe, dachte ich, sie würde dadurch lauter“, erklärte sie. Das habe zwar nicht funktioniert, aber dennoch stehe bei ihr die Freude am Singen und des Miteinanders im Vordergrund, berichtete die 68-Jährige. Die Mitglieder des Chores, so sagte sie, würden sich über neue Sängerinnen freuen, die gern auch jünger sein dürften.

Gemeinsame Reise mit Shanty-Chor

Auch die Berenbostelerin Marie Ferner (74) ist mit viel Engagement dabei. „Wir sind alles flotte Mädels und die Gemeinschaft ist hier einmalig“, schwärmte sie. Sie freue sich riesig, dass sie dabei sei, und komme immer gern. „Wir lieben unseren Verein“, erklärte sie. Dass das Singen jung hält, kann Ruth Kirstner aus Letter bestätigen. Vor elf Jahren ist die 85-Jährige erst beim Chor eingestiegen. Sie freue sich jeden Mittwoch auf die Proben und genieße auch die gemeinsamen Chorreisen.

Wie die Auftrittslage bis zum Jahresende aussehen wird, das kann der Chorleiter aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht absehen. „Wir können noch nicht einmal die Konzerte zum Weihnachtsmarkt in der Kirche planen“, berichtete er. Die gemeinsame Reise mit dem Shanty-Chor nach Wilhelmshaven Mitte August mit einem Auftritt im Hafengarten ist jedoch zum Greifen nah.

Von Heike Baake