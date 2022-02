Seelze

Die Schauspielerin Jutta Seifert kommt nach Seelze – zumindest virtuell. Anlässlich des Weltfrauentags stellt die Künstlerin aus Dortmund am Mittwoch, 9. März, um 18.30 Uhr, bei ihrer Onlinelesung mit dem Titel „Ich bin die Frau an meiner Seite“ spannende Fragen und liefert viele Antworten. Jutta Seifert – die auch Sprecherin und Sprachtrainerin ist – folgt mit ihrer Lesung einer gemeinsamen Einladung von Seelzes Gleichstellungsbeauftragter Gabriela Giesche und der Kulturinitiative Seelze (KiS).

Spannende Fragen und viele Antworten

„Ist es ein Mädchen oder ein richtiges Kind?“, wirft Jutta Seifert gleich zum Einstieg eine von vielen Fragen auf – und liefert mal amüsante, mal sehr ernüchternde Antworten gleich mit. „Wer so in der Welt begrüßt wird, der hat schon Null-zu-eins Rückstand“, betont sie. In den folgenden rund 60 Minuten begibt sie sich auf den Weg durch die Zeit und durch die Literatur, schildert inspirierende Fakten und liefert vergnügliche und erhellende Anekdoten, Geschichten, Gedichte und Gedanken aus mehreren Jahrhunderten.

„In dieser Lesung – pandemiebedingt wird sie zwar online, aber dennoch ‚live‘ stattfinden – erfahren wir mehr über die verschiedenen Wellen der Frauenbewegung“, Seifert. „Was hat unsere Vorgängerinnen bewegt, was haben wir erreicht, was ist noch zu tun?“, fragt sie.

Bis zu 300 Teilnehmer

„Ursprünglich hatten wir die Lesung mit Jutta Seifert in Präsenz im Veranstaltungszentrum Alter Krug geplant, doch aufgrund der andauernden Pandemielage haben wir uns schließlich für dieses kostenlose Onlineangebot entschieden“, erläutert Seelzes Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche. Dank des Onlineformats könnten nun sogar bis zu 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Lesung dabei sein – und damit deutlich mehr, als in Präsenz im Veranstaltungszentrum möglich gewesen wären.

Link auf städtischer Homepage

Die Onlinelesung „Ich bin die Frau an meiner Seite“ erfolgt über eine Videokonferenzplattform, die kostenlos im Internet verfügbar ist. Den direkten Link zur Lesung stellt die Stadt Seelze am Dienstag, 8. März, auf ihrer Internetseite www.seelze.de zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Sandra Remmer