Kurz vor dem Teil-Lockdown haben vier Angehörige des Karate-Clubs Seelze noch schnell ihre Schwarzgurt-Prüfung im Kyusho-Jitsu ablegen können. Eigentlich war der Termin eine Woche später angesetzt, doch wegen der erneuten Hallenschließung disponierte der Verein kurzerhand um. Auch die Hauptprüfer Bettina und Sebastian Lämmle von der deutschen Kyusho-Jitsu-Organisation hätten mitgemacht. „Leider konnten sie nicht aus dem Schwarzwald nach Seelze kommen, also haben wir erstmals eine Livestream-Dan-Prüfung organisiert, die vor Ort von Silvio Korte (4. Dan Kyusho-Jitsu) und Jan Torborg (2. Dan Kyusho-Jitsu) geleitet wurde“, berichtet Thomas Keese, Vorsitzender des Karate-Club Seelze und selbst Prüfling.

Thomas Keese (links) und Torsten Nickel zeigen eine Anwendung, Bunkai genannt. Quelle: privat

Vitalpunkte werden angegriffen

Beim Kyusho-Jitsu werden die aus der Akkupunktur bekannten Vitalpunkte genutzt, um scheinbar übermächtige Gegner ausschalten zu können. Bei der Prüfung mussten Thomas Keese, Torsten Nickel, Simon Rose und Olaf Marcinczak sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen demonstrieren. „Der theoretische Teil der Dan-Prüfung erinnert eher an ein Seminar in traditioneller chinesischer Medizin“, sagte Jan Torborg. Die Prüflinge mussten erklären, wo Energielinien verlaufen, welche Vitalpunkte es gibt und wie diese und in welchem Winkel stimuliert werden. Ein Knock-out-Impuls, bei dem der Partner kurzzeitig die Kontrolle über sich verlor, war ebenfalls gefordert. Dafür mussten die Prüflinge auch die Kunst der Wiederbelebung beherrschen. Ziel sei immer, eine Konfrontation sofort zu beenden, sagte Silvio Korte. Die traditionellen Kata im Karate, festgelegte Formen, sehe er mittlerweile immer mehr als eine Reise entlang der Vitalpunkte, stellte Keese den Zusammenhang zwischen Kyusho-Jitsu und Karate her. Am Ende hatten alle vier die Prüfer überzeugt und bestanden.

Von Thomas Tschörner