Der Karikaturist Wolfgang Schulze blickt mit seiner neuen Karikatur auf das Projekt des Jugendblasorchesters, das der Stadt Seelze eine Hymne schenken möchte. Schulze stellt den Hahn in den Mittelpunkt, der auf dem Stadtwappen zu sehen ist. Er steht als Sinnbild für Wachsamkeit und Kampfbereitschaft und ist dem Wappensiegel der Herren von Seelze entnommen.

Komponist reist aus Belgien an

Allerdings lässt Schulze den Hahn in eine andere Richtung laufen und setzt ihm gleichzeitig Obentrauts Helm auf. Auch der Stiefel lässt Rückschlüsse auf Reitergeneral Michael von Obentraut zu. Der kam 1625 im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) in Seelze ums Leben und ist seit 2008 Seelzes Imagefigur. Er wird Bestandteil der Hymne. Der belgische Komponist Bert Appermont wird mit der Komposition beauftragt. Um ein authentisches Arbeiten zu ermöglichen, wird er die Stadt besuchen und auch Obentraut, dargestellt von Schauspieler Rainer Künnecke, kennenlernen.

Seit 40 Jahren wohnt Schulze in Seelze. Seine künstlerische Begabung entdeckte er bereits während seiner Schulzeit, die er durch sein Studium an der Werkkunstschule in Bielefeld abrundete. Ob Bleistift- oder Federzeichnungen, ob Aquarell- oder Ölbilder – Schulzes Arbeiten sind eindrucksvoll. Besucher des Heimatmuseums können sich davon überzeugen, denn dort stellt der Karikaturist viele seiner Arbeiten aus. Die Schau unter dem Motto „Provinzspitzen“ wird am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr eröffnet. Dort wird auch eine Bronzefigur in einer Glasvitrine zu sehen sein, die dreidimensional den Reitergeneral Michael von Obentraut darstellt.

