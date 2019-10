Seelze

Vor einigen Tagen haben Seelzes Jungsozialisten ( Jusos) gefordert, dass die Stadt den Klimanotstand ausrufen soll. Eine Forderung, mit der der SPD-Nachwuchs spät dran ist: Karikaturist Wolfgang Schulze sieht die Jusos dem längst fahrenden Klimazug hinterherrennen, auf den sie noch rasch aufspringen wollen.

Die Jusos sind enttäuscht vom Umgang der Bundespolitik mit dem Thema Klimawandel, sehen die Energiewende als ein Paradebeispiel politischen Missmanagements und haben deshalb einen Forderungskatalog an die Kommune vorgelegt, dem sie mit einer Online-Petition Nachdruck verleihen wollen. Nach Einschätzung von Stadtsprecher Carsten Fricke steht Seelze in Sachen Klimaschutz gar nicht so schlecht da. „Der Rat hatte bereits vor Jahren beschlossen, dass die Stadt als Vorbild vorangehen soll.“ Deshalb gebe es schon seit 2011 Ökostrom in allen städtischen Gebäuden. „Wenn man was fordert, sollte man sich informieren.“ Wolfgang Schulze, der das Geschehen in der Obentrautstadt seit Jahren mit spitzer Feder und Humor zu Papier bringt und auch als Künstler aktiv ist, sieht den Vorstoß des Seelzer Politiknachwuchses dagegen eher mit einem Augenzwinkern.

Von Thomas Tschörner