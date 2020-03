Seelze

Wolfgang Schulze hat das Seelzer Stadtgeschehen im Blick. Und wenn es in seinen Augen mal wieder drunter und drüber geht und im Rathaus über Sinnvolles und über weniger Sinnvolles diskutiert und gestritten wird, greift er zum Stift. In seinen Karikaturen kommentiert der 66-jährige regelmäßig, was in der Obentrautstadt passiert.

Ab dem nächsten Wochenende stellt Schulze seine Karikaturen im Heimatmuseum aus. „Provinz Spitzen – Karikaturen aus dem Nahbereich“ hat Schulze die Zusammenstellung seiner 126 Feder-, Bleistift- und Kuli-Zeichnungen genannt.

Überregionale Medien, wie die Satire-Zeitschrift „pardon“, aber auch lokale Zeitungen, wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung und Wochenblätter haben Schulzes Zeichnungen veröffentlicht.

Das erforderte durchaus Mut, sagt der Grafiker beim Gespräch mit Waltraud Gertz und Knut Werner vom Heimatmuseum. In den Achtzigerjahren sei es in Seelze oft um Gestank und das Sterben der Nadelbäume, verursacht durch Emissionen des örtlichen Chemieunternehmens, gegangen, erzählt er. „Obwohl die Fabrik ein einflussreicher Anzeigenkunde des Wochenblattes war, druckte der Chefredakteur meine kritischen Zeichnungen.“

Studium in Bielefeld

Schon als Junge wurde Schulze häufig ausgewählt, um etwas zu illustrieren. Zum Weltspartag forderte ihn beispielsweise seine Grundschullehrerin auf, einen Hamster zu zeichnen. Beim Besuch des Landschulheims griff der Grundschüler dann zur Tafelkreide, um das Eingangsschild mit Rehen und Bäumen zu verschönern. Nach dem Schulabschluss wechselte der Seelzer an die Werkkunstschule Bielefeld, um dort Grafik zu studieren. Als 17-Jähriger war er der dort der jüngste Schüler.

„Mein Urgroßvater Franz Schoske war ein viel beschäftigter Kirchenmaler, der große Ateliers unterhielt“, so Schulze, der schlesische Wurzeln hat. Als Kind hatte er jedenfalls immer ausreichend Papier und auch Stifte zur Hand, um die vorbeifahrenden Lokomotiven ebenso wie erdachte Figuren vom Seemann bis zum Piraten festzuhalten. Seit seiner Jugendzeit hebt er seine Werke auf. „Entweder sitzt die Umsetzung meiner Idee beim ersten Anlauf, oder es wird nichts. Radieren und korrigieren sind jedenfalls nicht so meine Art“, sagt der freischaffende Grafiker.

„Treffend, aber nicht entehrend“, findet Knut Werner vom Heimatmuseum das Menschenbild des Karikaturisten. Er war sogar selbst Opfer des Künstlers – und fand die Zeichnung „gelungen“. Ebenfalls legendär: Die Zeichnung des ehemaligen Seelzer Bürgermeisters Adolf Harmening, der sich eigens eine Amtskette anfertigen ließ.

Info: Die Ausstellung wird am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr im Heimatmuseum Seelze, Hannoversche Straße 15, eröffnet. Bis Mitte Juli werden die „Provinz-Spitzen“ zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Zur Galerie Der Seelzer Wolfgang Schulze ist bekannt für seine spitze Feder. Mit dieser schreibt er nicht über das Seelzer Stadtgeschehen, sondern kommentiert es in bissigen Karikaturen. Ab dem 15. März stellt er im Heimatmuseum aus.

Von Patricia Chadde