Der Förderverein Konzertorgel will neue Wege gehen und hat am Sonntag zu „ Karneval in Venedig“ eingeladen. Es war die erste klassische Veranstaltung, die der Verein in der Dreifaltigkeitskirche organisierte und die sich nun immer zum Jahresbeginn wiederholen soll. „Vor fast 40 Jahren wurde der Förderverein gegründet“, begrüßte der stellvertretende Ortsbürgermeister Werner Brzuska die Konzertbesucher. Neben der Anschaffung der Orgel stand seit jeher die Förderung klassischer Musik im Vordergrund.

Karl Söderström (von links), Ketevan Chuntishvili, Pawel Brozek und Christoph Slaby erhalten viel Schlussapplaus. Quelle: Heike Baake

Liebe und Romantik liegen in der Luft

Unter dem Motto „ Karneval in Venedig“ sorgten Mitglieder der Staatsoper Hannover für zahlreiche Gänsehautmomente. Ketevan Chuntishvili (Sopran), Pawel Brozek (Tenor) und Karl Söderström (Bariton) verzauberten das Publikum mit ihren Stimmen. Begleitet wurden sie von Christoph Slaby an der Orgel, der gleich zu Beginn mit Johann Walters Concerto del Signor und einem Stück von Antonio Vivaldi die ganze Bandbreite seines Könnens zeigte.

Ob Verdi, Haendel, Puccini oder Bellini, das Publikum sparte nicht mit Bravo-Rufen. Robert Leschik führte mit viel Einfühlungsvermögen und humorvollen Informationen an jedes einzelne Stück heran. Er erzählte von italienischen Orten, vom venezianischen Karneval und von der Liebe. Der Zuhörer konnte sich entführen lassen, nach Mailand, auf den Markusplatz in Venedig oder nach Florenz. „ Italien ist das Land der Romantik“, erklärte Leschik und stimmte damit auf Vincenzo Bellini und Vaga luna, che inargenti ein. Während die Sänger die größten Opernhits anfangs noch im Altarraum präsentierten, konnten die Zuschauer sie später auf der Empore neben der Orgel bewundern.

Tenor Pawel Brozek und Sopranistin Ketevan Chuntishvili begeistern das Seelzer Publikum. Quelle: Heike Baake

Snacks, Getränke und Musik im Pfarrheim

Unter den Konzertbesuchern waren auch Anja Fabritz und ihre Tochter Tessa. Extra aus Neustadt waren sie angereist, um den „ Karneval in Venedig“ zu erleben. Passend zum Thema hatten sie ihre venezeanischen Masken aufgesetzt. „Es war sehr schön, der Klang der Stimmen war toll“, freute sich die Mutter. Sie wolle mehr Interesse für Kultur und Klassik zeigen, deshalb sei sie gekommen.

Hillmar Hartung (von links), Ingrid Böttcher, Erica und Werner Brzuska genießen den venezianischen Abend. Quelle: Heike Baake

Nach dem einstündigen Konzert waren alle Gäste in das Pfarrheim eingeladen. Das Vorbereitungsteam um Erica Brzuska hatte mit Liebe zum Detail kleine Snacks und Getränke vorbereitet. Neben Roastbeef und verschiedenen Käsesorten sorgten Vitello tonnato für den italienischen Flair bei den Snacks. Neben dem kulinarischen Angebot gab es dort weitere musikalische Darbietungen: Sopran, Bariton und Tenor ließen noch einmal Verdi, Bellini und Eduardo Di Capua erklingen.

Von Heike Baake