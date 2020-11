Velber

Seit Kurzem hat Karoline Ehm-Fricke ein ganz neues Gefühl für Zeit: „Einfach mal einen Kaffee trinken oder die Sonne genießen – ganz ohne Ablenkung. Das kann richtig schön sein.“ Gelernt hat sie das in ihrem neuen Job. Die 38-Jährige hat sich im Juli einen Traum erfüllt und sich als Seniorenbegleiterin selbstständig gemacht. Mitten in der Corona-Krise. Das sei eine Herausforderung gewesen, gibt sie zu. Sie konnte wegen der Pandemie nicht in die Pflegeheime gehen oder Informationsnachmittage anbieten. Sogar das Auslegen von Flyern sei schwer gewesen. Bereut hat die Velberanerin den Schritt trotzdem nicht. „Ich lerne jeden Tag so viel“, sagt sie. „Zum Beispiel, was Achtsamkeit wirklich ist.“

Hilfe im Alltag

Ehm-Fricke ist in Hannover und dem Umland unterwegs und will dort ihre Unterstützung anbieten, wo der klassische Pflegedienst aufhört, wie sie sagt. Zu festen Terminen in der Woche hilft sie Senioren beim Einkaufen, geht mit ihnen spazieren, begleitet sie zu Behören und Ärzten, prüft Vertragsunterlagen und beantragt Pflegestufen. „Wenn es wieder möglich ist, würde ich auch mit ins Theater oder Konzert gehen“, sagt sie. Das trauten sich viele ältere Menschen nicht mehr alleine zu. „Ich biete von allem etwas.“

Die 38-Jährige ist überzeugt, dass sie den Beruf gefunden hat, der sie erfüllt und glücklich macht. Die ausgebildete Immobilienkauffrau hat Jura studiert und in mehreren Unternehmen gearbeitet, darunter auch bei einer Verwaltung für Seniorenwohnungen. „Da habe ich gemerkt, dass ich eine gute Verbindung zu älteren Menschen aufbauen kann und dass das zu mir passt.“ Als im Frühjahr ihre Stelle gestrichen wurde, reifte der Entschluss: „Dann mach ich was alleine.“

https://www.instagram.com/p/CHiEiLKpQZJ/?utm_source=ig_web_copy_link

„Senioren haben wenig Angst vor Corona“

Erste Kontakte zu Senioren bekam Ehm-Fricke über ihre ehemalige Arbeitsstelle, außerdem hat sie eine eigene Homepage und ist auf Instagram aktiv. So hat sie weitere Kontakte knüpfen können. Sich selbstständig zu machen sei die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen, sagt sie. Und wenn man mit ihr über ihre Arbeit spricht, spürt man das. Die Sorgen, dass durch Corona beim Start in die Selbstständigkeit vieles schwieriger werden würde, seien unbegründet gewesen, meint die 38-Jährige.

Auch der erneute Teil-Lockdown schränke sie nicht so sehr ein wie befürchtet. „Die Menschen, zu denen ich gehe, fragen schon immer, ob ich auch wiederkomme“, erzählt sie. Sie hätten weniger Angst vor Corona als vor dem Alleinsein. Zu erreichen ist die Seniorenbegleiterin per E-Mail an karoline.ehm@gmail.com und unter Telefon (0157) 35457100.

Von Linda Tonn