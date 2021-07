Letter

Der Baum auf dem Kastanienplatz in Letter, gewissermaßen das Wahrzeichen des Platzes mit regelmäßigen Veranstaltungen wie dem Kastanienfest, ist ganz offensichtlich in einem schlechten Zustand. „Die Kastanie ist abgängig“, sagt Willi Raabe, ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter der Region Hannover für das Gebiet der Stadt Seelze. Nun müsse der Boden auf Chemikalien untersucht werden, fordert Raabe. Die damals elf Meter hohe und 25 Jahre alte Esskastanie war Ende 2016 gepflanzt worden. Der Baum war Ersatz für die vorherige Rosskastanie, die von Pilzen und Bakterien befallen und deshalb nicht mehr standsicher war. Aus Sicherheitsgründen musste der Baum gefällt werden. Für die Neuanpflanzung war der Boden ausgetauscht worden.

Ursache ist unklar

Derzeit ist die Ursache für den schlechten Zustand der Esskastanie noch unklar. Der Naturschutzbeauftragte erinnert aber daran, dass im vergangenen Winter viel Schnee auf dem Platz gelegen habe. Möglicherweise könne Streusalz dafür gesorgt haben, dass der Baum nun in einem schlechten Zustand sei. „Die Frage ist jetzt, was für Wasser hat der Baum erhalten.“ Raabe geht dabei von einem Missgeschick aus, mit Absicht habe wohl niemand der Kastanie schaden wollen. Die Stadt gehe nun der Sache nach. Ob sich der Baum noch erholen könne, sei schwer abschätzbar. „Das wäre ein Wunder.“

Salz wurde nicht verwendet

Die Theorie, dass die Esskastanie streusalzhaltiges Wasser erhalten habe, hält dagegen Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth für wenig stichhaltig. „Der Kastanienplatz ist nicht mit Salz abgestreut worden.“ Vielmehr sei der Platz voll mit Schnee gewesen, der erst nach etlichen Tagen vom Betriebshof abgeschoben worden sei. Salz oder andere Chemikalien seien dabei nicht zum Einsatz gekommen, betont Hackbarth. Der Baum sei vertrocknet. „Ich denke mal, das ist auf eine mangelnde Bewässerung zurückzuführen.“ Der Ortsbürgermeister berichtet, dass sich in der Anfangszeit eine Firma um den Baum gekümmert habe, der von einer Letteranerin gespendet worden war. Möglicherweise sei dann vergessen worden, die Kastanie in den städtischen Pflege- und Bewässerungsplan aufzunehmen. Hackbarth hofft, dass die Kastanie noch gerettet werden kann. Die Stadtverwaltung will prüfen, wieso der Baum in einem derart schlechten Zustand ist. „Die Ursache ist noch nicht bekannt“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Eine Gutachterin wird sich den Baum anschauen.

Von Thomas Tschörner