Seelze

„Querflöte spielen kann durch das Pusten und lange Halten auch mal sehr anstrengend sein“, berichtet Katerina Manno. Erst vor zwei Jahren hat die Zwölfjährige mit dem Instrument angefangen und bereits jetzt einen ersten Platz beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ gewonnen, der am 22. Januar ausgetragen wurde. Damit verbunden ist die Möglichkeit, am Landeswettbewerb teilzunehmen.

Katerina ist im Duett mit der zehnjährigen Klavierspielerin Jiayi Xu aus Hannover angetreten. Allerdings konnten die Beiden nicht live am Wettbewerb teilnehmen, der von der Musikschule Laatzen ausgerichtet wurde. Katerina erkrankte kurz vorher an Corona und befand sich zu diesem Zeitpunkt in Quarantäne. „Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten vorab für den Notfall ein Video aufnehmen und dieses konnten wir dann zusammen mit einem ärztlichen Attest einreichen“, berichtet Mutter Anastasia Manno.

Die Liebe zur Querflöte hat Katerina Manno erst vor rund zwei Jahren entdeckt. Quelle: Heike Baake

Musikmärchen und Sonaten

Als sich Katerina und Jiayi in der Musikhochschule Hannover zur Aufzeichnung des Videos trafen, konnten sie allerdings noch nicht ahnen, dass die Pandemie ihre musikalischen Pläne durchkreuzen würde. Das Duo spielte aus dem Musikmärchen „Lunas Zauberflöte“ von Blaž Pucihar die Stücke „Der Delfin“ und „Der wehmütige sibirische Tiger“. Darüber hinaus ließen sie auch zwei Sonatensätze des englischen Komponisten James Hook erklingen. Mit dem Video konnten sie die Jurymitglieder überzeugen. „Ich bin schon stolz, dass ich das gemacht habe, und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, berichtet Katerina, die vorher noch nie an einem Wettbewerb teilgenommen hatte.

Mit Stücken aus Lunas Zauberflöte und den Sonaten von James Hook überzeugte Katerina Manno mit ihrer Duopartnerin die Jury bei Jugend musiziert. Quelle: Heike Baake

Auch Anastasia Manno freut sich über den Erfolg ihrer Tochter. „Solche Erlebnisse pushen einen nach vorn und meine Tochter hat die Erfahrung gemacht, das Querflöte im Duo einfach anders klingt“, erklärt sie. Darüber hinaus hätte Katerina auch lernen müssen sich beim gemeinsamen Spiel aufeinander abzustimmen. „Wie sie das erarbeitet haben, wurde besonders gelobt“, berichtet Anastasia Manno.

Der wehmütige Tiger aus Lunas Zauberflöte - eins der Stücke, die Katerina Manno mit ihrer Duo Partnerin präsentiert hat. Quelle: Heike Baake

Umstieg von Klavier auf Querflöte

Katerina hat die Liebe zur Musik vielleicht von ihrer Mutter geerbt, denn sie spielt schon seit über 30 Jahren Keyboard im Akkordeonorchester Osterwald. Die musikalischen Interessen ihrer beiden Töchter unterstützt sie gemeinsam mit Ehemann Silvio gern. Deshalb war es auch kein Thema für die Eltern, als Katerina nach jahrelangem Klavierunterricht auf Querflöte umsteigen wollte.

In der fünften Klasse entdeckte sie nämlich durch das AG-Angebot am Georg-Büchner-Gymnasium ihre Begeisterung für das Blasinstrument. „Es macht mir einfach sehr viel Spaß“, verrät die Zwölfjährige, die aktuell auch noch mit Schlagzeugunterricht angefangen hat. Derzeit spielt Katerina auch im Ensemble „Quergestreift“ der Seelzer Musikschule, mit dem sie auch schon in Kirchen aufgetreten ist.

Ganz aktuell hat Katerina Manno mit Schlagzeugunterricht angefangen. Quelle: Heike Baake

Ihre Urkunde wird Katerina am 27. Februar im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge entgegennehmen. Dort wird dann auch ein Abschlusskonzert aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer stattfinden. Für das Dokument hat sie auch schon einen Platz gefunden, es soll direkt über dem Schlagzeug im Kinderzimmer hängen.

Auf den Landeswettbewerb, der im März online durchgeführt wird, bereitet sie sich bereits einzeln mit Anna Rheinländer, Lehrerin der Musikschule Seelze, und bei Treffen mit ihrer Duopartnerin vor. „Wir könnten zwar unser Video bei diesem Wettbewerb noch einmal einreichen, aber wir wollen noch besser werden“, verrät Katerina.

Von Heike Baake