Dedensen

Elefant, Hase, Hahn, Maus, Fuchs, Biber, Nachtigall und Löwe – das sind die Protagonisten in Katrin Amlers (35) erstem Kinderbuch. Die Geschichte „Der Test der sieben Intelligenzen“ erzählt von einer Schulaufgabe, die nur gemeinsam von allen Schülern gelöst werden kann. Dabei kommen verschiedene Charaktere und verborgene Eigenschaften zum Vorschein. Die Autorin möchte mit dem Buch das Selbstbewusstsein von Kindern stärken.

Leben mit vielen Tieren

Der Liebe wegen, so sagt Amler, sei sie vor drei Jahren von Magdeburg nach Dedensen gezogen. Mit ihrem Freund und den beiden Töchtern Merle (11) und Emma (9) wohnt die Krankenschwester im alten Forsthaus. Auf dem Hof direkt am Wald tummeln sich Pfauen, Hahn und Hühner, im Stall werden vier Schweine groß gezogen.

„In der neuen Umgebung habe ich viel mehr Bezug zu den Kindern und konnte mich selbst finden“, sagt sie. Während sie früher Vollzeit gearbeitet habe, sei sie heute nur zwei Tage in der Woche im Dienst. All dies hätte ihre Kreativität aus ihrer Jugend wieder zum Leben erweckt, damals liebte sie bereits das Schreiben von Kurzgeschichten und das Malen von Aquarellen.

Mitten ins Mutterherz

Der Einwand ihrer älteren Tochter Merle – „ich bin nicht so schlau wie Emma“ – habe sie nachdenklich gemacht und ihr Mutterherz getroffen, sagt Amler. Und schließlich auch zu dem Buch inspiriert. „Ich wollte Merle mit meinem Buch zeigen, dass es auch eine emotionale Intelligenz gibt“, so die Autorin. Deshalb habe sie ihr auch ihr erstes Buch gewidmet.

Die Geschichte fängt mit einem Test an, den die Lehrerin, eine Löwin, ihren Schülern stellt. Sie müssen einen Stein in einem Picknickkorb finden, der sich an einem unbekannten Ort befindet. Außerdem passieren ungewöhnliche Dinge: Der unsportliche Elefant, ein Außenseiter in der Klasse, erhält erstmals von seinen Mitschülern Anerkennung, die Nachtigall verliert die Angst, vor Publikum zu singen, und der Hase überzeugt durch Schnelligkeit. Gemeinsam kommen die Tiere zum Erfolg, bringen den Stein der Lehrerin und werden für ihre gute Zusammenarbeit gelobt.

Im Buch von Katrin Amler kommt auch ein Hahn vor – inspiriert hat sie vielleicht der Hahn vom alten Forsthaus. Quelle: Heike Baake

Idee für nächstes Buch steht

Amler ist sich sicher, dass die meisten Kinder und Erwachsenen sich in dem Buch wiederfinden. „Jeder hat doch auch in seiner Schulzeit mal einen negativen Spruch gehört“, sagt sie. Das Schreiben mache sie zufrieden, sie konnte bestimmte Themen verarbeiten und sich mitteilen. Die Idee für ihr nächstes Buch steht bereits, das wird sich, so die Autorin, mit dem positiven Denken beschäftigen und der jüngeren Tochter gewidmet.

Veröffentlicht hat die Dedenserin ihr Buch im Selbstverlag bei Amazon. Das Taschenbuch kostet 6,50 Euro, das E-Book 3,75 Euro. In den sozialen Netzwerken bei Instagram und Facebook veröffentlicht Amler unter dem Titel Kindererfolgsakademie Informationen für Eltern. Interessenten können sich an die Autorin per E-Mail an K.Amler@web.de wenden.

