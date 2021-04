Letter

Für den 13. Jahrgang des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) in Letter geht es auf die Zielgerade, denn am Montag beginnen die Abiturprüfungen in Niedersachsen. Den Auftakt macht das Fach Geschichte. Mit dem Fach Physik ist am 11. Mai die letzte Klausur angesetzt. Eine Besonderheit ist das Abitur in diesem Jahr für die Schülerinnen und Schüler allemal. Nicht nur, dass sie seit 2010 der erste Jahrgang sind, der an Gymnasien wieder nach neun Jahren die Reifeprüfung ablegt – sie sind auch der erste, der das Abitur unter den besonderen Bedingungen Corona-Pandemie schreibt.

Ein Schnelltest vor der Prüfung ist für die Abiturientinnen und Abiturienten kein Muss – das Land Niedersachsen hat die Testpflicht am Donnerstag aufgehoben. Ziel dieser kurzfristigen Maßnahme ist es laut dem Kultusministerium, auch den Schülern die Teilnahme am Abitur zu ermöglichen, die eine Testpflicht ablehnen.

Keine Masken während der Klausuren

GBG-Schulleiter Andreas Schmidt fordert die Prüflinge allerdings auf, sich testen zu lassen. „Wir können Infizierte innerhalb der Schülerschaft nicht ausschließen“, sagt Schmidt. Er befürchtet, dass ein einziger infizierter Schüler innerhalb eines Kurses dazu führen könnte, dass der gesamte Kurs in Quarantäne muss – zumal die Schülerinnen und Schüler beim Schreiben der Klausuren keine Maske tragen. Eine Quarantäne würde die Prüfungen erheblich verzögern.

Schmidt appelliert deswegen inständig an die Schüler, die ausgegebenen Tests auch zu nutzen und nur bei einem negativen Ergebnis in die Schule zu kommen. 4500 Selbsttests hat das Gymnasium bisher erhalten. Erst vergangene Woche hatte das GBG Testkits an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Zwei Schüler waren daraufhin positiv auf das Coronavirus getestet worden. 

Abstand und regelmäßiges Lüften

In der Praxis wird es am Montag in Letter wie folgt aussehen: Nachdem die Schüler das Schulgebäude betreten haben, müssen sie sich ihre Hände desinfizieren, bevor sie die Klassenräume betreten dürfen. Erst wenn sie an ihrem Platz sitzen, dürfen sie für die Dauer der fünfstündigen Klausur ihren Mund-Nasen-Schutz abnehmen. Den Weg zur Toilette müssen sie wiederum mit Maske antreten. Zwischen den einzelnen Tischen gibt es einen Abstand von 1,50 Metern. Außerdem werden regelmäßig die Fenster geöffnet.

Die letzten Vorbereitungen auf die Abiturprüfungen mussten die Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen vornehmen. Das Land Niedersachsen hatte den Gymnasien frei gestellt, ob sie den Abschlussjahrgang nach den Osterferien im sogenannten Szenario B in der Schule unterrichten wollen oder den Präsenzunterricht aufheben. „Wir wollten – gerade in Hinblick auf die Ferien – die Infektionsgefahr so gering wie möglich halten“, sagt Schmidt.

