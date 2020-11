Seelze

Angesichts steigender Corona-Zahlen appelliert der Heimbeirat des Seniorenzentrums Kervita in Seelze-Süd an die Besucher der Einrichtung. „Es ist extrem wichtig, dass sich jeder an unsere Hygiene- und Abstandsregelungen hält“, sagt Carsten Everding. Er ist Mitglied des fünfköpfigen Beirates der Einrichtung. „Jeder Besucher kann Überträger des Virus sein. Wir sind aus diesem Grund darauf angewiesen, dass sich alle angemessen verhalten“, sagt Everding.

Auf Hygiene und Abstand achten

„Wir wollen weiter Besuch erhalten von unseren Lieben. Und wir wollen auf gar keinen Fall, dass sich die Einrichtung abschotten muss, weil sich Angehörige unvorsichtig verhalten“, warnt Erwin Retelsdorf vor möglichen Konsequenzen. Auch er zählt zu den gewählten Bewohnervertretern, die den Heimbeirat bilden. „Jeder, der uns besucht, egal ob Verwandter, Therapeut oder Arzt muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen, damit wir alle geschützt sind“, sagt Retelsdorf. Falls jemand seine Maske vergessen habe oder wem vielleicht ein Gummiband gerissen sei, der kann sich eine Alltagsmaske von der Einrichtung abholen.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Daten hinterlegen, Körpertemperatur messen

„Der Ablauf für Besucher ist im KerVita Senioren-Zentrum an den Grachten einfach geregelt: am Empfang werden Daten für die mögliche Rückverfolgung hinterlegt und die Körpertemperatur kontaktlos gemessen. Besucher begeben sich auf direktem Weg zum Bewohner und tragen auch dort die Maske durchgehend. „Dass wir alle den Mindestabstand von anderthalb Meter zueinander einhalten, ist ja schon Routine“, sagt Gerda Busch vom Beirat.

Dem Heimbeirat liegt es am Herzen, dass auch außerhalb der Einrichtung verantwortungsvoll gehandelt wird. Auch wer jemanden am Wochenende mit zu sich nach Hause nimmt, darf nicht leichtsinnig werden. „Die Hygiene- und Abstandsregeln müssen immer und überall eingehalten werden. Nur so werden wir nicht unnötig gefährdet und bleiben gesund“, sagt auch Beiratsmitglied Hildegard Schwan.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Harten Lockdown vermeiden

Rhea Martin, Heimleiterin der Lathwehrener Heims Pflegekonzept Hillmer ist sicher: „So dicht, wie im Frühjahr wird es nicht noch einmal.“ Zusammen mit den Mitarbeitenden hat Martin ein passendes Hygienekonzept entwickelt. „Wer Angehörige besuchen möchte, bekommt einen Termin und kann das Besuchszimmer dann für 45 Minuten nutzen, um mit seinen Angehörigen von Angesicht zu Angesicht zu sprechen“, sagt Martin.

Wer einen Angehörigen im Rollstuhl durch den Ort fahren möchte, kann das ebenfalls machen. Die entsprechenden Regeln sind auch draußen zu befolgen. „Wir versuchen nach Kräften, eine Situation, wie im Frühjahr zu vermeiden“, sagt Martin. Denn der Lockdown im März führte in der Region Hannover zu drastischen, mehrwöchigen Kontaktbeschränkungen für die Bewohner von Seniorenheimen. Das soll sich nicht wiederholen.

Von Patricia Chadde