Formen in Öl tränken, Dochte einfädeln, Wachs gießen – viel Geduld ist bei der Herstellung einer Kerze erforderlich. Am Sonnabend haben die Pfadfinder in Lohnde wieder ihre Kerzenwerkstatt eröffnet.

Weihnachtsrot oder Himmelblau, einfarbig oder bunt – die Kerzenwerkstatt der Pfadfinder hat für jeden Geschmack etwas. Die in diesem Jahr produzierten Kerzen werden wieder zum Verkauf angeboten.

Die Vereinsmitglieder Heike Ippensen und Sabine Müller waren sich einig: So ein Tag sei entspannend und entschleunigt, sagten sie. Die beiden Frauen gehören zum sechsköpfigen Team, das jährlich für die Kerzenproduktion der Pfadfinder zuständig ist. Bedingt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie arbeiteten sie in diesem Jahr jedoch nur zu zweit.

In fünf Einkochern werden die verschiedenen Farben der Wachsplatten geschmolzen. Quelle: Heike Baake

Gießgestänge mit 180 Formen

Seit zehn Jahren dient der große Raum in der oberen Etage des Pfadfinderhauses einmal im Jahr als Kerzenwerkstatt – auf den Tischen werden dann die Gießgestänge verteilt und die fünf Einkocher in Position gebracht. Ippensen, die zum Vereinsvorstand gehört, erstellte auch in diesem Jahr wieder einen detaillierten Plan über die benötigten Wachsmengen und Farben. „Wir beginnen immer als Erstes mit dem Einfädeln des Dochtes und mit dem Tränken der 180 Formen“, erläuterte sie.

Ganz einfach ist die Arbeit des Kerzengießens nicht, sie erfordert von den Ehrenamtlichen viel Aufmerksamkeit. „Das Gießen geht nur in ganz kleinen Schritten, denn die einzelnen Schichten müssen immer wieder erhärten“, berichtete Ippensen. Besonders am Anfang müsse man sehr vorsichtig und konzentriert sein und nur mit einer sehr dünnen Schicht Wachs arbeiten.

Verkauf unter freiem Himmel

Ippensen und Müller entschieden sich in diesem Jahr für die Wachsfarben rot, lachsrosa, grün, weiß und braun. Der Kerzenverkauf kann jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie in den vergangenen Jahren auf dem Weihnachtsmarkt oder zum Tag der offenen Tür angeboten werden. Alternativ werden die Pfadfinder, natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie, einen Verkauf am Sonnabend, 7. November, von 14.30 bis 17 Uhr, im Außenbereich des Pfadfinderhauses organisieren. Alle Besucher werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Der Erlös aus dem Verkauf soll, wie in den vergangenen Jahren auch, die Nebenkosten des Gebäudes ausgleichen.

Von Heike Baake