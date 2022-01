Seelze

„Christus mansionem benedicat“ bedeutet auf Deutsch „Christus segne dieses Haus“. Abgekürzt wird diese Botschaft der Sternsinger kurz mit dem Schriftzug 20*C+M+B*22, und seit Montagmorgen werden so die Besucher im Seelzer Rathaus empfangen. Zum ersten Mal begrüßte Alexander Masthoff als Bürgermeister und Hausherr die kleine Abordnung aus der katholischen Dreifaltigkeitsgemeinde und bedankte sich für den überbrachten Segen mit einer Spende und reichlich Süßigkeiten.

Alexander Masthoff begrüßt die Sternsinger

„Ich habe früher selber einmal beim Krippenspiel mitgemacht und kann verstehen, wenn ihr aufgeregt seid“, sagte Masthoff gewandt an Johannes (12), Maria und Esther (beide 8). Die erledigten ihre Aufgabe jedoch ziemlich routiniert und unaufgeregt und sangen mit Unterstützung von Sophie (17) und Johanna (15) sowie musikalisch begleitet mit der Gitarre von Matthias Deichsel die Lieder „Am Himmel strahlt ein Stern“ und „Dafür“. Mit im Gepäck hatten sie neben der Spendendose auch Weihrauch, der für einen kirchlichen Duft vor dem Rathaus sorgte.

Mit Unterstützung von Alexander Masthoff (links) und Stadtbaurat Dirk Perschel bringt Esther den segenbringenden Schriftzug am Haupteingang an. Quelle: Sandra Remmer

Spenden für kranke Kinder in Afrika

Nach dem Besuch im Rathaus standen für die Sternsinger anlässlich der bundesweiten Aktion des Dreikönigssingens weitere Stationen von Haus zu Haus an. „Keine Angst, wir kommen nicht unangemeldet“, sagte Matthias Deichsel. Und so füllte sich die Spendendose der Kinder mehr und mehr. Am Sonntag, 9. Januar, wenn das Dreikönigssingen in diesem Jahr zu Ende geht, werden die gesammelten Spenden aller vier Sternsingergruppen zusammengelegt und an Hilfseinrichtungen für Kinder im Südsudan sowie in Ägypten und Ghana gespendet. Im vergangenen Jahr kamen auf diese Art rund 5000 Euro zusammen. Bevor die Sternsinger sich auf den Weg durch Seelze gemacht haben, hatten sie sich im Gemeindehaus zur Generalprobe verabredet sowie Kostüme und Liedertexte ausgewählt.

Gesang unter freiem Himmel

Froh waren die Sternsinger vor allem auch darüber, dass sie das Dreikönigssingen in diesem Jahr trotz Corona wieder in Präsenz abhalten können. Im vergangenen Jahr war es ihnen lediglich möglich, mit einer zuvor aufgezeichneten Videobotschaft und einer kleinen Delegation in den Kirchen der einzelnen Ortsteile um Spenden zu bitten. Wenngleich auch in diesem Jahr Besuche und Gesang nur unter freiem Himmel gestattet waren, ermöglichte das dennoch den persönlichen Kontakt.

Von Sandra Remmer