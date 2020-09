Seelze

Rechtzeitig zum Weltkindertag am Sonntag, 20. September, haben die Grundschüler der Regenbogenschule ihren Schulhof mit bunten Kreidebildern verschönert. „Kinderrechte schaffen Zukunft“, so lautet das Motto des Weltkindertages in diesem Jahr, und daran haben sich auch die Jungen und Mädchen orientiert. „Ich habe eine Welt gemalt und Kinderrechte dazu geschrieben“, sagte die achtjährige Milana, während Alexandra sich für einen Regenbogen entschieden hat. Initiator dieser Kreide-Mitmachaktion ist die Kinderhilfsorganisation Unicef, die damit jedem Kind eine sichtbare Stimme geben will.

Klassenweise verschönern die Grundschüler ihren Schulhof mit der Kreide-Malaktion. Quelle: Sandra Remmer

Anzeige

Viertklässler halten Ansprache

Bevor die Kinder klassenweise auf dem Schulhof mit der Malaktion begonnen haben, gab es zuerst eine Ansprache der Klasse 4c an alle per Mikrofon. „Mir ist es sehr wichtig, dass ihr respektvoll miteinander umgeht und euch nicht gegenseitig ärgert“, sagte Alexandra (9). Kinder sollten sich wohlfühlen und keine Angst vor der Schule oder vor dem Zuhause haben müssen, so die Viertklässlerin. Milana und Gamze finden Rassismus schlimm und fordern, dass er an der Schule aufhört. Außerdem sollen Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen dürfen.

Weitere HAZ+ Artikel

Mit Lernpaketen durch den Lockdown

Froh sind alle Grundschüler und Lehrer darüber, dass sie nun nach dem Corona-Lockdown wieder regelmäßig in die Schule gehen dürfen. „Aber das wir eine Maske tragen müssen ist doof“, sagt Milana. Schulleiterin Gerda Schlinke lobt die Disziplin der Kinder. „Das klappt alles sehr gut“, sagt Schlinke. Das liege auch daran, dass so gut wie alle Kollegen auch wieder in der Schule seien, obwohl sie aus gesundheitlichen Gründen ihrem Arbeitsplatz auch fern bleiben dürften. Die Zeit der Schulschließung haben sie mit Lernpaketen überbrückt, die die Kinder und ihre Eltern einmal pro Woche abgeholt haben. „WLAN und Internet an einer Grundschule – das ist schwierig“, sagt Schlinke. Auch verfüge nicht jeder Haushalt über einen Rechner. Insbesondere bei Kindern, die noch nicht lange in Deutschland sind, habe man jedoch schnell sprachliche Rückschritte bemerkt.

Von Sandra Remmer