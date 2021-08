Seelze

Manege frei hieß es am Freitagmittag – zwölf Mädchen und Jungen präsentierten ihren Eltern und Großeltern in der Sporthalle des Schulzentrums ihr Können. Sie alle nahmen am Angebot der Ferienpassaktion der Stadt Seelze teil und ließen sich von Theaterpädagoge und Schauspieler Till Schneidebach zu kleinen Artisten ausbilden.

Es sei wichtig, sagte Schneidebach während seiner Begrüßung, dass Kinder in einer Gruppe etwas gemeinsam gestalten und dabei stets aufeinander Rücksicht nahmen. Schneidebach arbeitet seit 20 Jahren in diesem Bereich und bringt viel Erfahrung mit. „Die Kinder waren sehr lieb und haben sich untereinander sehr gut vertragen“, sagte er nach der Premiere.

Eltern und Großeltern verfolgen gespannt die Präsentation der Kinder. Quelle: Heike Baake

Die Manege waren blaue Bodenmatten. Die Kinder versteckten sich vor ihrem Auftritt hinter hochgeklappten Tischtennisplatten. Nachdem die Musik ertönte, liefen sie aus der Kulisse in den Mittelpunkt des Geschehens und präsentieren sich mit Radschlagen, Purzelbäumen, Jongliertechnik und einer Clownsnummer.

Der Lauf auf dem Drahtseil

Beim Laufen auf dem Drahtseil dürfte manchem Elternteil der Atem gestockt haben. Weniger Nerven kitzelnd, aber schön anzusehen war das Balancieren von Pfauenfedern auf Fingern und Nasen. Die Kinder bewiesen auch ihr Können auf der Laufkugel und ernteten dafür reichlich Beifall. Die Vorführung endete mit zwei Menschenpyramiden mit jeweils sechs Kindern. Obwohl Elina sich ganz oben auf der Pyramide befand, gefiel ihr das Laufen auf der Kugel am Besten. „Ich fand aber auch die Clownsnummer toll. Das Balancieren auf dem Drahtseil war richtig schwer“, berichtete sie.

Auch beim Laufen auf der großen blauen Kugel zeigten die Kinder ihr Können. Quelle: Heike Baake

Am Ende der Veranstaltung erhielten die Nachwuchsartisten tosenden Applaus. Die geforderte Zugabe erfüllten sie mit einer Wiederholung ihrer Clownsnummer. „Es war ganz toll, wir waren selbst ein bisschen aufgeregt“, verriet Anika Müller. Ihr Sohn Lasse habe vorher zu Hause nichts über die Vorstellung verraten.

Von Heike Baake