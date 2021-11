Seelze

Der Aufkleber neben der Drehtür der Hannoverschen Volksbank ist nicht zu übersehen – dort ist eine Kinderschutzinsel entstanden. Am Freitagmorgen brachten ihn Filialdirektor Gerd Kalendruschat und Pressereferent Matthias Mollenhauer an. Sie seien erfreut darüber, dass sie damit die Kinderschutzallianz unterstützen und das Projekt der Kinderschutzinsel in die Region tragen würden, erklärten sie.

Die Kinderschutzallianz wurde 2020 vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport gegründet. Es handelt sich hierbei um ein Bündnis von mehr als 70 Mitgliedern aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft. Wie das Ministerium auf seiner Homepage bekannt gibt, sind die zentralen Ziele die Prävention für Kinder und deren Umgebung, Förderung der Strafverfolgung, Opferhilfe, Kommunikation und die Internationalisierung. Bei den Kinderschutzinseln handelt es sich um ein aktuelles Leuchtturm-Projekt.

Der bunte Aufkleber der Kinderschutzinsel wird im Außenbereich der Seelzer Filiale der Hannoverschen Volksbank angebracht. Quelle: Heike Baake

Angst ernst nehmen

Während der Öffnungszeiten der Volksbank-Filiale bietet die Kinderschutzinsel nun auch in Seelze allen Kindergarten- und Schulkindern in Notsituationen Hilfe. „Das betrifft grundsätzliche alltägliche Dinge, mit denen sich ein Kind überfordert fühlt“, erklärte Kalendruschat. Nach Ansicht des Filialdirektors sei es jedoch das Wichtigste, die Angst der Kinder ernst zu nehmen und ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. „Gerade außerhalb der Aufsicht von Erziehungsberechtigten bestehen Gefahren, die Kinder nicht überblicken und einschätzen können“, so der Filialdirektor.

Die Filiale der Hannoverschen Volksbank in Seelze ist jetzt eine Kinderschutzinsel. Quelle: Sandra Remmer/Archiv

Er denke dabei unter anderem auch an den Schulweg, den Weg zum Sport oder zu Verabredungen mit Freunden. Es könne sich durchaus aber auch um einen Fahrradsturz mit einem leicht verletzten Knie, aber auch um das Gefühl handeln, verfolgt zu werden, ergänzte der Pressereferent. Kalendruschat und Mollenhauer wollen mit der Kinderschutzinsel ein Kindern Zeichen geben, dass sie dort umgehend Schutz finden können.

Ausweitung auf alle Filialen

Die Mitarbeiter sind, so Kalendruschat, alle geschult und auf die neuen Aufgaben vorbereitet. Ihnen steht zur Orientierung im Schalterbereich ein Aufkleber mit Hinweisen zur Verfügung, der über die korrekte Verhaltensweise informiert. „Bei Unsicherheit seitens des Personals reicht ein kurzer Blick auf diese Informationen“, informierte der Filialdirektor. Die Kooperation mit der Kinderschutzallianz sei bei allen Mitarbeitern gut angekommen. Das habe der Zuspruch seitens des Personals im internen sozialen Netzwerk gezeigt, so der Pressesprecher, er sei rekordverdächtig gewesen. Bis zum Jahresende sollen alle Geschäftsstellen der Hannoverschen Volksbank mit einem Aufkleber versehen sein und somit Kindern Schutz bieten.

Von Heike Baake