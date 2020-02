Seelze - Wohnzimmersafari in Letter: So kommen Kinder in Bewegung

Die Niedersächsische Kinderturnstiftung war in Seelze beim Sportverein SG Letter 05 zu Gast. Mitarbeiterinnen stellten die Wohnzimmersafari vor – und zeigte, wie Kinder auch in der eigenen Wohnung in Bewegung kommen.