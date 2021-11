Harenberg

Kira Klenner (CDU) ist vom Ortsrat Harenberg einstimmig zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt worden. Die 39-Jährige kann bereits auf eine Wahlperiode im Ortsrat Harenberg und im Rat der Stadt Seelze zurückblicken. Ihr Vorgänger Wilhelm Lohmann war bei der Kommunalwahl nicht mehr angetreten. Zum stellvertretenden Ortsbürgermeister bestimmte der Ortsrat den parteilosen Peter Engelen, der allerdings auf der Liste der CDU kandidiert hatte.

Friedhof soll erhalten bleiben

„Wir haben eine Menge auf dem Plan“, beschreibt Kira Klenner die künftige Arbeit des Ortsrates. So soll der Friedhof auf jeden Fall erhalten bleiben. Eine Umfrage der CDU hatte im vergangenen Jahr ergeben, dass sich eine große Mehrheit der Harenberger den Fortbestand des Friedhofs wünscht. Die Anlage gilt aber als problematisch, weil ein hoher Grundwasserstand in Teilen des Geländes eine ordnungsgemäße Verwesung verhindert. Die Stadt hatte neben einer Sanierung der Drainage unter anderem auch eine Schließung ins Gespräch gebracht.

Ortsrat möchte an Schulgestaltung beteiligt werden

Ein großes Thema für den Ortsrand sei auch die geplante neue Schule am westlichen Ortsrand, sagte Kira Klenner. Zwar sei das Bauvorhaben bereits auf den Weg gebracht worden, sie hoffe aber dennoch, dass der Ortsrat das Projekt ein bisschen mitgestalten könne.

Ortsmitte soll belebt werden

Der Schulneubau bringt auch Veränderungen für die Ortsmitte mit sich. Derzeit ist unklar, was dann mit dem alten Schulgebäude passieren soll. Und weil die neue vierzügige Schule auch eine Sporthalle sowie angrenzend eine Kindertagesstätte erhalten soll, ist auch die bisherige Nachnutzung des Kindergartens und der benachbarten Mehrzweckhalle in Harenbergs Zentrum ein Thema.

„Wir wollen in der Ortsmitte ein bisschen Leben schaffen“, sagt die ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin, die in der Buchhaltung einer Wohnungsgenossenschaft arbeitet und Mutter zweier Kinder ist. So könnte ein Treffpunkt für jung und alt geschaffen werden. Und auch der sogenannte rote Platz im Zentrum könnte erweitert werden. Zu den Wünschen gehören auch ein kleines Café sowie seniorengerechte Wohnungen. „Das sind die Ideen“, sagt Kira Klenner.

Suche nach Investoren

Dem Ortsrat sei klar, dass dies viel Arbeit bedeutet. „Wir müssen sehen, wo man vielleicht Investoren hat.“ Die Feuerwehr solle in die Planungen einbezogen werden. Kira Klenner rechnet mit vielen Diskussionen mit den Vereinen und den Harenbergern. Und natürlich müsse der Ortsrat auch mit der Stadt reden. „Das muss für alle Seiten passen – wir müssen ein Ergebnis finden, mit dem alle zufrieden sind.“

Von Thomas Tschörner