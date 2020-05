Seelze

Rund 20.000 Euro hat die Kirchengemeinde St. Martin im Herzen der Obentrautstadt in Brandmelde- und Alarmanlagen investiert. In den vergangenen Jahren war mehrfach in das Gemeindehaus eingebrochen worden. Zudem hatten Randalierer das Kirchengebäude beschädigt. Jetzt sind sowohl die Kirche als auch das in unmittelbarer Nachbarschaft stehende Gemeindehaus und das gegenüber der Kirche stehende Pfarrhaus geschützt.

Brandschutz wegen diverser Fälle von Vandalismus

Eine Sirene in der Kirche. Quelle: Thomas Tschörner

„In der Kirche haben wir den Brandschutz vorrangig mit Blick auf Vandalismus installiert“, sagt Pastor Ortwin Brand. Immer wieder seien Scheiben eingeworfen worden. Zudem hätten Unbekannte auch Schäden am Gebäude verursacht, etwa am Putz. Und natürlich ginge es auch um den Schutz der Gläubigen, etwa bei einem voll besetzten Gottesdienst. Zwar habe es schon immer Brandmelder zum Eindrücken gegeben. Mit der neuen Anlage werde aber automatisch nicht nur der Wachdienst, sondern auch die Feuerwehr alarmiert.

Kirche war 1755 abgebrannt

Der Geistliche erinnert an den großen Brand in Seelze, bei dem auch die Kirche den Flammen zum Opfer fiel. „Wir wollen vorsorgen, dass das nicht noch einmal passiert.“ Erst 1767 wurde mit dem Neubau begonnen, der 1769 geweiht werden konnte. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde das 250-jährige Jubiläum mit einem Festmonat gefeiert. Das Amt für Bau und Kunstpflege der Landeskirche habe die Brandmeldeanlage zwar für wünschenswert erklärt, leiste aber einen Zuschuss. In St. Martin sei viel Holz verbaut. Deshalb mache die Brandmeldeanlage Sinn, ergänzt Kirchenvorsteher Bernd Steilmann.

20 Rauchmelder und drei Sirenen

Im Kirchenraum seien insgesamt acht Rauchmelder angebracht worden, die per Funk miteinander verbunden seien. Sechs weitere seien im Dachbereich installiert und vier an unterschiedlichen Stellen im Turm. Zusätzlich gebe es drei Sirenen.

Mit Fotos hat die Gemeinde die Schäden eines Einbruchs dokumentiert. Quelle: privat

Einbrüche haben Schaden von 25.000 Euro verursacht

Neben den Vandalismus-Fällen an der Kirche machen der Gemeinde auch Einbrüche ins Gemeindehaus zu schaffen. Allein in den vergangenen zweieinhalb Jahren sei dabei ein Schaden von rund 25.000 Euro verursacht worden. „Es wäre schön, wenn Leute, die etwas Verdächtiges sehen, auch die Polizei verständigen“, sagt Brand. Zu holen sei in dem Gemeindehaus nichts. Bargeld werde stets noch am selben Tag zu Bank gebracht. So sei der Wert des Diebesgutes überschaubar, auch wenn schon einmal ein Laptop gestohlen worden sei. Umso höher seien die Schäden an den Räumen. Im April vergangenen Jahres zerstörten Unbekannte alle Bürotüren, demolierten Fenster und brachen Schränke auf. Der Schaden betrug etwa 11.000 Euro. Besonders frustrierend für die Mitarbeiter sei, dass das Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes ein komplettes Jahr gedauert habe. Grund sei, dass sowohl Türen als auch Fenster speziell angefertigt werden mussten. Steilmann unterstreicht, dass auch der zeitliche Aufwand hoch sei, um den kompletten Schaden zu erfassen und alles zu dokumentieren.

Die Glocke des Vorgänger-Gemeindehauses hat jetzt einen Platz in der Kirche gefunden, nebst einer Tafel und dem Wappen von Michael von Obentraut. Quelle: Thomas Tschörner

Mitarbeiter werden stark belastet

Der ideelle Schaden sei nicht in Euro darstellbar, sagt der Pastor. „Für alle Mitarbeiter ist ein Einbruch eine enorme seelische Belastung und verändert die Atmosphäre.“ Morgens zu sehen, dass alle Türen aufgebrochen sind, sei einfach gruselig. Beim Einbau der Sicherheitstechnik habe sich St. Martin durch die Kriminalpolizei beraten lassen. Berücksichtigt wurden auch die Erfahrungen anderer Kirchengemeinden, die diesen Schritt schon gegangen seien. Die Kirche sei ein kultureller Schatz, sagt Brand. Der alte Ortskern rund um das Gotteshaus sei eine der schönsten Stellen der Stadt. Umso schockierender sei es, dass ständig an die Kirchenwände uriniert werde. Und neben Hundekot seien häufig auch menschliche Hinterlassenschaften auf der Grünfläche rund um die Kirche zu finden. „Das Gelände kann gern betreten werden, aber es sollte sich jeder angemessen verhalten.“ Ein Problem sieht Brand in den wenigen öffentlichen Toiletten in Seelze. Und die Stadt habe auch noch einige in der Nähe befindliche Papierkörbe abgebaut, weil diese oft mit Hausmüll gefüllt wurden. Dies habe die Situation aber eher verschärft, weil jetzt die Papierkörbe vor der Kirche überfüllt seien.

