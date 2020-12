Seelze

Die Kirche ist schon adventlich geschmückt, der große Tannenbaum steht und auch sonst soll trotz Corona-Pandemie in St. Martin in Seelze den Gläubigen ein Raum für Ruhe und Besinnung geboten werden. Dafür laden Pastor Ortwin Brand und sein Team an jedem Freitag im Advent zu einer ganz besonderen Andacht ein. Sie steht unter der Überschrift „Andere Zeiten“ – und das passt zur aktuellen Situation. Jeweils um 18 Uhr am 11., und 18. Dezember besteht die Gelegenheit, über Themen wie Demut, Geduld und Ehrfurcht nachzudenken.

Neuer Diakon wird eingeführt

Dazu kommen die Gottesdienste an den Adventssonntagen, 6., 13. und 20. Dezember. Zu ihnen lädt Pastor Brand jeweils für 11 Uhr in die Kirche ein. Am Nikolaustag dreht sich alles um die Geschichte des Nikolaus von Myra, am dritten Advent steht Johannes der Täufer im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Am vierten Advent wird Diakon Steffen Eismann durch den Superintendenten Karl Ludwig Schmidt als Prädikant im Amtsbereich Nord-West eingeführt. Er ist bereits Beauftragter für die Seniorenarbeit in der Region Seelze.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn