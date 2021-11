Kirchwehren

Jens Seegers (SPD) ist wieder zum Ortsbürgermeister gewählt worden. Die Wahl gewann er einstimmig. „Wir arbeiten hier miteinander und nicht gegeneinander“, erklärt Seegers. In Kirchwehren gebe es mit SPD und CDU nur zwei Parteien – die bei der Kommunalwahl siegreiche Partei stelle den Bürgermeister und die zweite Partei die Stellvertreterin oder den Stellvertreter. Die Kirchwehrener wählten im September die SPD mit 58,95 Prozent und die CDU mit 41,06 Prozent – und entschieden somit über die Sitzvergabe im Ortsrat mit vier Sitzen für die SPD und drei Sitzen für die CDU.

Als Stellvertreterin wurde Dorothea Plitze (CDU) wiedergewählt, die sich im Duo mit Seegers bereits seit 2006 um die Interessen des Ortes kümmert. „Sollten wir die nächste Wahl auch beide gewinnen, dann sind wir 20 Jahre gemeinsam im Amt, das feiern wir“, freut sich der Ortsbürgermeister.

Mit 27 Jahren in die Politik

1996 wurde Seegers in den Ortsrat gewählt, drei Jahre später gewann er die erste Bürgermeisterwahl. Seitdem wurde er immer einstimmig wiedergewählt. „Als ich damals gefragt wurde, ob ich mich engagieren möchte, war ich erst 27 Jahre alt“, erinnert sich Seegers. Seit fast 23 Jahren vertritt er nun die Interessen seines Wohnortes. Dass seine Familie seit Generationen in Kirchwehren lebe, habe ihn damals dazu bewogen, selbst im Ort Verantwortung zu übernehmen.

Schon damals sei die Sanierung der Straßen im Ort ein Thema gewesen – und daran habe sich bis heute nichts geändert, so Seegers. Durch die schwierige Finanzsituation der Stadt Seelze kämen heute in den einzelnen Orten nur sehr wenig finanzielle Mittel an. Als Ortsbürgermeister will sich der Sozialdemokrat aber auch weiterhin dafür einsetzen und beim Thema Straßensanierung am Ball bleiben. Entsprechende Anträge stehen weiterhin im Fokus – auch für die maroden Feldwege. Sein Augenmerk legt Seegers seit Jahren auch auf dem Nachwuchs. „Wo unsere Kinder zur Schule gehen, werden wir weiterhin im Blick haben“, erklärt er. Auch habe er vor, junge Menschen zu motivieren, sich in ihrem Wohnort zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.

Auch als Kirchenvorsteher aktiv

Seegers setzt sich für die 525 Einwohner aber nicht nur als Ortsbürgermeister ein. Er ist seit 2006 auch als Kirchenvorsteher aktiv. Seine Ämter verschmelzen oft miteinander. Das Positive an seinem Ort sei das Zusammenwirken aller Vereine, meint er. Ob Ehrenamtliche aus Kirche, Feuerwehr oder Musikzug – sie alle würden den Ortsrat und die Kirchengemeinde unterstützen. „Hier herrscht ein gegenseitiges Geben und Nehmen.“

Die Dreieinigkeitskirche in Kirchwehren Quelle: Heike Baake

Als nächstes Projektsteht für Seegers als Vorsitzender der Arbeitsgruppe das 800-jährige Kirchenjubiläum an. Wenn die Pandemie es zulässt, soll es im kommenden Jahr groß gefeiert werden. Geplant sind neben einem Festgottesdienst eine Fotoausstellung, ein Kinderfest und während der Sommerkirche eine Radtour zum Kloster Mariensee. Auch ein interkulturelles Frühstück mit Migrantinnen und Migranten hat Seegers geplant.

Die zahlreichen Aufgaben zu koordinieren sei für ihn nicht schwierig, erklärt der Ortsbürgermeister und Kirchenvorsteher. Er habe sich stets auf die Unterstützung seiner Familie und seiner Eltern verlassen können. „Sonst würde es nicht klappen.“

Von Heike Baake