Kirchwehren

Blickt Ortsbürgermeister Jens Seegers auf das neue Jahr, steht für ihn nach wie vor die Sanierung der Feldwege und Straßen an erster Stelle. „Die Feldwege wurden in den 50er-Jahren errichtet und entsprechen nicht mehr den heutigen landwirtschaftlichen Maschinen, die wesentlich größer und schwerer sind“, erklärt Seegers. Die Folgen sind an vielen Stellen ersichtlich: Der Bodenbelag ist seitlich weggebrochen und die Fahrzeuge haben tiefe Reifenspuren in das Erdreich gefahren.

Ortsbürgermeister Jens Seegers sorgt sich um die maroden Feldwege. Quelle: Heike Baake

Auch die Straßen im Ort, die teilweise gepflastert sind, lassen an manchen Stellen einen Sanierungsbedarf erkennen. Die eingesackten Pflastersteine müssten, so Seegers, aufgenommen werden und ein neues Verlegebett erhalten. Wie es zu den dortigen Schäden gekommen sei, könne er sich nicht erklären. Da es sich teilweise um den mittleren Teil der Fahrbahn handele, könnten die Schäden nicht durch Fahrzeuge entstanden sein.

Die gepflasterten Straßen im Ort müssen teilweise ausgebessert werden, da Steine abgesackt sind. Quelle: Heike Baake

Verkehrsberuhigung für Durchgangsstraße

Im Bereich der Dorfstraße, die eine Durchgangsstraße ist, wünscht sich der Ortsbürgermeister seit Langem eine Verkehrsberuhigung. Mehrere Anträge wurden bereits gestellt und abgelehnt. „Zuständig ist nicht die Stadt Seelze, da es sich um eine Landstraße handelt“, erklärt Seegers. Aufgeben ist für den Ortsbürgermeister allerdings keine Option, deshalb will er demnächst erneut eine Verkehrsberuhigung in Form einer Geschwindigkeitsbegrenzung oder einer Insel beantragen.

Vandalismus: Die Fassade der Kirche wurde von Unbekannten beschmiert. Quelle: Heike Baake

Und noch einen Wunsch hat Seegers: Im neuen Jahr soll es in Kirchwehren keinen Vandalismus mehr geben. Unbekannte beschmierten im vergangenen Jahr Privathäuser, Bushaltestellen, Verkehrsschilder, Straßenlaternen und sogar die Fassade der Kirche.

Von Heike Baake