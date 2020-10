Letter

Wieso passt die Oma in eine Urne? Dieser Frage geht Autorin Kirsten Schmidt in ihrem ersten Werk „Die kleinen Leute“ nach. Mit viel Fantasie und liebevoll gestalteten Illustrationen blickt sie in ihrer Geschichte auf den Tod und die Zeit danach. „Es weiß ja niemand, was nach dem Leben wirklich kommt“, sagt sie. Schmidt lässt die Großmutter eines Kindes mit einem Urnen-Fahrstuhl in die Tiefe fahren, aussteigen und jede Menge Abenteuer erleben – denn auf ihrem Weg durch dunkle Gänge trifft sie auf den Ort, an dem die kleinen Leute leben.

Auch das Cover des Buches hat Kirsten Schmidt selbst gestaltet. Quelle: Heike Baake

Schmidt erzählt ihre Geschichte in zwei Handlungssträngen: Einer spielt in der Gegenwart, in der ein Kind sich mit dem Tod seiner Oma auseinandersetzen muss. Der andere erzählt von seinen Träumen, die sich daraus entwickeln. Nicht ganz unschuldig an den Traumreisen ist die Fantasie von Tante Dora, die vorübergehend auf das Kind aufpassen muss. Und mit der, so gesteht Schmidt, hätte sie tatsächlich auch sehr viel gemeinsam.

Die großen und kleinen Leser lernen auf 100 Seiten die kleinen Leute kennen. Machen Bekanntschaft mit einem Dieb, der die schönsten Möbel aus einer Puppenstube stiehlt, entdecken auf einer Kegelbahn Figuren aus dem Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel und staunen darüber, dass eine Konservendose als Herd und Flaschenverschlüsse als Schüsseln dienen. Im Kuckucksnest schlafen und ein Vogelei mit einem Blatt auffangen – all dies ist bei diesen kleinen, außergewöhnlichen Lebewesen möglich. Schmidt bezeichnet ihr Buch als eine Mischung aus Realität und Märchen, das durchaus auch für Erwachsene geeignet ist.

Die kleinen Leute können sogar in einem Kuckucksnest schlafen. Quelle: Heike Baake

Eigentlich habe sie beim Scheiben nicht gewusst, wohin die Geschichte führen werde, erzählt die 51-Jährige. Ganz ohne Konzept oder Inhaltsangabe habe sie ihr Kinderbuch angefangen. Bevor aber das erste Wort überhaupt auf dem Papier landete, hatte Schmidt ein Bild von einem Haus aus einem Baumstumpf gemalt. „Ich habe mir überlegt, wer dort wohnen könnte und bin dadurch auf das Thema Tod und die kleinen Leute gekommen“, erklärt sie.

Bestellung per E-Mal möglich

Persönlich hatte sie sich mit dem Tod bereits intensiv auseinandersetzen müssen, denn 2017 erkrankte Schmidt an Brustkrebs. „Da musste ich mich schon mit der eigenen Sterblichkeit beschäftigen, so eine Krankheit macht etwas mit einem selbst“, erklärt sie. Ein Jahr nachdem sie ihre Diagnose erhielt, fing sie mit dem Schreiben an – und weitere 12 Monate später war das Buch fertig. Ganz bewusst habe sie dem Kind keinen Namen gegeben und ihm auch kein Geschlecht zugeordnet, berichtet die Autorin. Mädchen und Jungen sollten sich mit der Geschichte gleichermaßen angesprochen fühlen und auch für Erwachsene sei sie geeignet.

Die kleinen Leute fangen mit einem Blatt ein Ei auf, das aus dem Nest gefallen ist. Quelle: Heike Baake

Da die Autorin keinen Verlag fand, der an ihrer Geschichte interessiert war, entschied sie sich dafür, ihr Erstlingswerk im Selbstverlag zu veröffentlichen. Wer Interesse hat, die „Die kleinen Leute“ zum Preis von 18 Euro zu erwerben, kann sich per E-Mail an kirschmi@gmx.net oder unter Telefon (01577) 4294931 direkt an die Autorin Kirsten Schmidt wenden.

Von Heike Baake