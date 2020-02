Weitere Aufführungen im Forum der Geschwister-Scholl-Schule stehen am Sonnabend, 29. Februar, 18.30 Uhr, und Sonntag, 1. März, 11 Uhr (Matinee) sowie 15.30 Uhr, auf dem Programm der Kleinen Bühne Seelze. In Wennigsen wird „Es war die Lerche!“ bei Elan Fitness, Bröhnweg 17, am Sonnabend, 15. Februar, 18.30 Uhr, und am Sonntag, 16. Februar, 15.30 Uhr, gezeigt. Ein weiterer Termin ist für Sonntag, 23. Februar, 15.30 Uhr, in der Festhalle Gehrden an der Straße Am Castrum 10 geplant.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Petri & Waller in Seelze und Melody Schreibwaren in Letter. Vorbestellungen sind unter der Rufnummer (05105) 7785570 sowie im Internet unter www.kleine-buehne-seelze.de möglich.