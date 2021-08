Letter

Eine Streife ist am Mittwoch um 1.10 Uhr auf den Fahrer eines Kleinkraftrades aufmerksam geworden, der auf der Lange-Feld-Straße in Letter ohne Licht und Schutzhelm in Richtung Seelze unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich heraus, dass der 25-Jährige aus Seelze keinen Führerschein hat und unter dem Einfluss von Alkohol fuhr. Außerdem war das Kleinkraftrad weder angemeldet noch versichert. Die Beamten leiteten gegen den Seelzer sowohl Straf- als auch Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Von Thomas Tschörner