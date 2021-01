Seelze

Unter dem Motto „Mach dein Haus fit“ setzen die Klimaschutzagentur der Region Hannover und der enercity-Fonds pro Klima ihre Onlinevortragsreihe fort. Ziel ist es, privaten Hauseigentümern Informationen zu den Themen Lüftungstechnik, energieeffizientes und nachhaltiges Bauen und Modernisieren, Heizungsoptimierung, Wärmedämmung und Solarenergienutzung zu bieten. Die Vorträge sind kostenlos, die Stadt Seelze wirbt für die Teilnahme. „Anhand grafischer Darstellungen können Zuschauer den Gasaustausch in Gebäuden nachvollziehen und erhalten Tipps über energie- und kostensparende Lüftungsmethoden“, sagt Seelzes Stadtsprecher Carsten Fricke.

Am Donnerstag, 21. Januar, bietet Referent Claas Husslik einen Vortrag zum cleveren Lüften an. Wann welcher Naturbaustoff sinnvoll ist, beantwortet Referentin Verena Michalek in ihrem Vortrag „Bauen und Modernisieren mit Naturbaustoffen – Fördermittel für Dämmvorhaben“ am Donnerstag, 18. Februar. Beim Vortrag von Stefan Leffers am Donnerstag, 18. März, steht die Optimierung der Heizung im Mittelpunkt. Am 15. April erhalten den Teilnehmenden Informationen zur sinnvollen Verknüpfung von Solarkollektoren, Speicher, Heizung und Warmwasseraufbereitung. Am 20. Mai geht es um Solarstrom.

Anzeige

„Die Teilnahme an den Vorträgen der Reihe sind kostenlos“, sagt Fricke. Die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen erfolgt über die Seminarplattform edudip. Alle Vorträge starten jeweils um 17 Uhr. Weitere Informationen zu den Vorträgen gibt es auf der Internetseite der Klimaschutzagentur, www.klimaschutz-hannover.de.

Von Heike Baake