Die Klimaschutzagentur Region Hannover lädt alle Vertreter von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) zu kostenlosen Online-Seminaren zum Thema energetische Sanierung ein. Zu jeweils unterschiedlichen Themen werden die Seminare am Montag, 12. Oktober, und am Donnerstag, 15. Oktober, angeboten. Die Seminare richten sich auch an Eigentümer in Seelze. Darauf hat jetzt Stadtsprecher Carsten Fricke hingewiesen.„Energetisches Sanieren lohnt sich und ist Klimaschutz pur“, wirbt Jasper Rubers, Vertreter der Klimaschutzagentur, für die Aktion. Zudem steigere energetisches Sanieren den Wert der Immobilie und bringe häufig mehr Wohnkomfort mit sich.

Organisation und Fördermöglichkeiten

Die Teilnehmer der Online-Seminare erhalten Informationen über die Möglichkeiten der energetischen Sanierung und die bestehenden Fördermöglichkeiten, erfahren aber auch, wie eine WEG das Verfahren der Sanierung organisatorisch angehen kann. Im Seminar am Montag, 12. Oktober, geht es um verschiedene Förderprogramme und wie WEG diese richtig nutzen, kombinieren und beantragen können. Am Donnerstag, 15. Oktober, stehen organisatorische Herausforderungen und rechtliche Aspekte bei der Sanierung im Mittelpunkt.

Seminare sind kostenfrei

Die Seminare können kostenfrei angeboten werden, da sie als Teil des Projektes „Weg der Zukunft“ vom Bundesumweltministerium gefördert werden. Auf der Internetseite wegderzukunft.de/service/online-seminare/ können sich Interessenten anmelden. Die Teilnehmer erhalten anschließend die Einwahldaten, mit denen sie das Seminar mithilfe des Videokonferenzprogramms Zoom verfolgen können.

Von Heike Baake