Letter

Die Bushaltestelle an der Klöcknerstraße wird in beiden Richtungen ab Montag, 3. Mai, barrierefrei umgebaut. Während der voraussichtlich rund zweiwöchigen Bauarbeiten regelt eine Ampel den Verkehr. Beschäftigte eines Fachbetriebes werden im Auftrag der Region Hannover neue und erhöhte Warteflächen anlegen, um den Einstieg in den Bus zu erleichtern.

Baustellenampel regelt Verkehr

Die Fahrbahn der Klöcknerstraße ist für den beidseitigen Umbau der Haltestelle verengt und zeitweise halbseitig gesperrt. Insbesondere während des Berufsverkehrs kann es in beiden Fahrtrichtungen zu stärkeren Behinderungen kommen.

Den Verkehr auf der Klöcknerstraße sowie aus der Industriestraße und vom Parkplatz an der Klöcknerstraße führt eine eingerichtete Ampel im Wechsel an der Baustelle entlang. Regiobus hat in beiden Fahrtrichtungen für die Dauer der Bauarbeiten nördlich der Bahnunterführung Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Die Bauarbeiter installieren an der Haltestelle zusätzlich auch sogenannte Führungselemente für Menschen mit Sehbehinderungen. Zudem sind auf beiden Seiten neue Wartehäuschen mit Informationsvitrinen sowie jeweils drei Fahrradbügel geplant.

Weitere Umbauten geplant

Im Seelzer Stadtgebiet sind in diesem Jahr von der Region Hannover insgesamt an 13 weiteren Haltestelle barrierefreie Umbauten geplant oder bereits fertig. Dazu zählen die Bushaltestellen Hopfenbruch in Almhorst, Georgstraße in Lathwehren, Dorfstraße in Döteberg sowie Alter Krug und Beethovenstraße in Seelze in jeweils beiden Fahrtrichtungen und die Bushaltestellen Bruchstraße und Lutherstraße in Dedensen jeweils auf der Nordseite und Lohnder Straße in Lohnde auf der Südseite.

Die Region Hannover beabsichtigt in den nächsten Jahren im Zuge der dann geplanten Sanierung großer Abschnitte der Kreisstraße K 356, im Westen beginnend an der Bundesstraße 441 über Gümmer, Lohnde und Seelze bis zum Ortseingang Letter auch alle weiteren angrenzenden Bushaltestellen barrierefrei auszubauen.

Von Heike Baake