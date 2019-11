Seelze

Die Klöppelgruppe Seelze hat am Sonntag zum dritten Mal ihren Novembermarkt auf die Beine gestellt. Insgesamt 15 Hobby-Kunsthandwerker und -Kunsthandwerkerinnen, fünf von ihnen Klöppler, stellten ihre Handarbeiten in den Räumlichkeiten des Alten Krugs aus. Lore Rothbart rief bereits vor 14 Jahren die Kröppelgruppe Seelze ins Leben. „Ich komme selbst aus dem Textilhandwerk und habe damals nach neuen Herausforderungen gesucht. Bei der Volkshochschule bekam ich die Möglichkeit, das Klöppeln auszuprobieren.“ Anschließend hätten einige der VHS-Teilnehmer und sie dann die Klöppelgruppe Seelze gegründet. „Damals begann ich zu lernen und heute bin ich selbst Ausbilderin“, sagte Rothbart.

Die Gruppe trifft sich wöchentlich und hat derzeit 15 Mitglieder. Vor Ort zeigte Rothbart die unterschiedlichen Untergründe, auf denen abhängig von der Region geklöppelt wird. „In den Balkanstaaten wird auf einer Rolle geklöppelt, während im west- und nordeuropäischen Raum auf flachen Platten geklöppelt wird“, sagte Rothbart. Margit Engelmann ist seit sechs Jahren Mitglied der Gruppe: „Der Virus hat mich sozusagen gepackt. Ich mag gar nicht mehr aufhören.“

Außer Geklöppeltem werden viele Handarbeiten ausgestellt

Karin Böttcher stellt seit zehn Jahren Recycling- Taschen her. „Ich habe ganz klein angefangen und habe meine Taschen für Freunde gemacht. Doch dann bastelte ich immer mehr und alle Freunde brachten mir Kaffeetüten und Geschenkpapier für die Herstellung. Inzwischen mache ich so viele, dass ich sie auf Märkten, wie dem Novembermarkt heute, verkaufen kann“, sagte Böttcher. Bernhard Reek aus Letter-Süd verkaufte Drechslerarbeiten aus verschiedenen Hölzern wie Olivenholz, Esche und Nussbaum. „Ich brauche als Rentner etwas zu tun, und bei meinem Handwerk kann ich mich richtig ausleben“, sagte Reek.

Der Novembermarkt bot neben praktischen Alltagsgegenständen, Schmuck in vielen Varianten und Dekorationsartikel auch einige Geschenkideen für Kinder. „Meine Tiere sind mit sehr viel Liebe gemacht und haben alle ihre eigene Persönlichkeit. Sie sind alle Unikate“, sagte Tine Stachowski. Sie verkaufte Häkeltiere, die sie mit der japanischen Häkelkunst Amigurumi herstellt. „Sicherheit steht bei meinen Tieren an erster Stelle, denn sie sollen kindgerecht sein. Ihre Augen sind nicht verschluckbar, und sie sind waschbar“, sagte Stachowski. Gudrun Jacobsen verkaufte mit Stoffmalfarben bemalte T-Shirts. „Ich versuche Tiere in anderen Zusammenhängen darzustellen.“ Zum Beispiel habe sie T-Shirts mit Krokodilen gemalt, die Junge im Maul halten. „Das wird oft fehl interpretiert. Krokodile fressen ihre Babys nicht, sondern sie fahren sie spazieren“, sagte Jacobsen. Nach dem Bestaunen der Handarbeiten konnten sich die zahlreichen Besucher am Kuchenbüfett des DRK Wunstorf stärken.

Von Luca Wiggers