Letter

Die Frauengruppe der Kolpingfamilie der St.-Maria-Rosenkranz-Gemeinde in Letter war fleißig. Die Frauen haben gebacken, Marmeladen eingekocht, Ölkompositionen hergestellt, eingekocht, Schals und Mützen gestrickt, gemalt und gebastelt. Hinterher haben sie ihren Werken zum Teil noch eine hübsch gestaltete Verpackung gegeben. Das Ergebnis ihrer kunsthandwerklichen Arbeiten haben sie am Sonnabendnachmittag beim Herbstbasar im Roncallihaus an der Kirchstraße zum Verkauf angeboten.

Basar besteht seit 20 Jahren

„Ich bin quasi der Motor für den Herbstbasar“, sagt Barbara Gärtner. Seit 20 Jahren gibt es den Basar der katholischen Kirche, erzählt die Letteranerin. Nur im vergangenen Jahr habe er einmal ausfallen müssen. Am Sonnabend jedoch zeigte sich einmal mehr die Beliebtheit des Angebots. Noch vor der offiziellen Eröffnung um 14.30 Uhr kamen die ersten Gäste, stöberten in dem reichhaltigen Angebot, kauften hier und da und nahmen schließlich an den langen, geschmackvoll gedeckten Kaffeetafeln Platz. Auch ihr Talent beim Kuchenbacken haben die Frauen der Kolpingfamilie unter Beweis gestellt – und so hatten die Besucher die Qual der Wahl an dem reichhaltig bestücktem Kuchen- und Tortenbüfett.

Erlös unterstützt Hospizarbeit

„Wir hatten rund 80 Gäste“, erzählt Barbara Gärtner am Ende. Viele ältere Letteraner kämen und nutzten den Basar auch als Tapetenwechsel. „Der Nachmittag hat auch einen sozialen Aspekt. Die Leute kommen zum Klönen und tauschen sich aus“, weiß Gärtner. Wie in den Jahren zuvor wollen die Kolpingfrauen mit dem eingenommen Erlös in Höhe von 1000 Euro die das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe unterstützen.

Von Sandra Remmer