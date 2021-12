Seelze

Zwei Apotheken haben in Seelze und Letter Corona-Testzentren auf die Beine gestellt. Doch die Nachfrage ist deutlich größer als das Terminangebot. Die CDU-Regionsabgeordnete Petra Cordes, die auch Almhorsts Ortsbürgermeisterin ist, fordert deshalb dringend zusätzliche Testmöglichkeiten. Unzufrieden ist auch Seelzes ehemaliger Ortsbürgermeister Walter Mill (SPD): „Vor allem ältere Menschen sind am Verzweifeln, weil sie teilweise mehr als eine Woche auf einen Testtermin warten müssen.“ Die Stadt Seelze ist zwar eigentlich nicht zuständig, will sich aber um zusätzliche Angebote kümmern. Nicht jede Seelzerin oder jeder Seelzer könne jedoch schnell nach Hannover fahren, um sich dort testen zu lassen.

Petra Cordes spricht von Lockdown durch die Hintertür

Durch die neue Verordnung und die Einschränkung auf 2G plus seien viele Geimpfte und Genesene aufgrund mangelnder Kapazitäten in den Testzentren in Seelze zurzeit von starken Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben betroffen, erklärt Petra Cordes. „Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein.“ Wer keinen freien Termin für einen Test finde, könne weder den Friseur noch Restaurants besuchen. Es wäre zwingend erforderlich gewesen, die benötigte Infrastruktur rechtzeitig aufzubauen. „Gerade auch für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen bedeutet das wieder eine zusätzliche Herausforderung.“ Betroffen seien aber auch Restaurantbetreiber und andere Selbstständige, etwa im Bereich der sogenannten körpernahen Dienstleistungen, die mangels Testmöglichkeiten unter Terminabsagen leiden müssten. „Praktisch ein Lockdown durch die Hintertür“, sagt Cordes. In Seelze würden dringend zusätzliche Testmöglichkeiten benötigt.

Walter Mill bedauert lange Wartezeiten

Ähnlich sieht es Mill. Er habe sich mit mehreren älteren Menschen unterhalten, die sich wegen mangelnder Testmöglichkeiten alle ausgeschlossen fühlten. Er wundere sich darüber, dass das DRK oder vergleichbare Organisationen das Thema nicht aufgriffen. „Man hört von diesen Organisationen so gar nichts, früher waren sie immer gleich zur Stelle.“ Aktuell sei es leichter, eine Impfung zu erhalten als einen Test, sagt der Sozialdemokrat. Es müsse möglich sein, auch mehr Testkapazitäten zu schaffen. Vielleicht fehle der Politik und der Gesellschaft aber auch einfach nur der Mut, von einem neuen Lockdown zu sprechen.

Stadt ist bereits aktiv geworden

Die Stadtverwaltung bemühe sich darum, dass es in Seelze in spätestens zwei Wochen ein ergänzendes Testangebot gebe, sagte Stadtsprecher Carsten Fricke. Details stünden noch nicht fest, weil noch Gespräche geführt werden müssten. „Wir kümmern uns darum“, sagte Fricke.

Von Thomas Tschörner