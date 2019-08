Letter

Wie erkenne ich einen Trickbetrüger? Diese Frage stand am Freitag beim interkulturellen Frauenfrühstück in Letter, zu dem die Intergrationslotsinnen Ursel Marx und Nese Karabük geladen hatten. Kontaktbeamtin Melanie Schriefer von der Polizei Seelze informierte die Teilnehmerinnen in einem Vortrag über verschiedene Trickvarianten, mit denen Betrüger ihre Opfer reinlegen.

„Trickbetrug ist nicht nur ein Thema für Senioren, es kann jeden treffen“, sagte Schriefer. Die Teilnehmerinnen, die aus dem Iran, Irak, Syrien, Türkei, Griechenland, Lettland, Polen, Albanien und Deutschland kommen, hörten gespannt zu.

Spontane Teilnahme des Sprachkurses

Doa Abo Schehab war zum ersten Mal beim Frauenfrühstück dabei. Sie war mit ihrem gesamten Sprachkurs gekommen. „Es ist schön hier“, sagte sie und erhielt zustimmenden Kopfnicken ihrer Tischnachbarin. Schehab ist eine der 15 Teilnehmerinnen des Kurses „Einführung in die deutsche Sprache“, die sich von Montag bis Donnerstag im Jugendzentrum treffen.

Die Integrationsbeauftragte Maria Baumeister war erfreut, dass alle Teilnehmerinnen dabei waren. „Wir haben es ziemlich spontan bekanntgegeben – dass alle hier sind, zeigt, dass sie großes Interesse haben“, sagte sie.

Was tun bei falschen Handwerkern?

Gespannt verfolgten die insgesamt 35 Frauen die Informationen der Kontaktbeamtin. Sie thematisierte falsche Handwerker und Polizisten, die an der Haustür klingeln und sich mit einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verschaffen wollen. Die Frage nach dem richtigem Aussehen eines Polizeiausweises und nach dem richtigen Verhalten brachte einige Frauen zum Nachdenken. „Wenn Sie sich unsicher sind, können sie immer und jederzeit die Polizeidienststelle in Seelze anrufen“, erklärte Schriefer.

Kontaktbeamtin Melanie Schriefer spricht über Trickbetrüger. Quelle: Heike Baake

