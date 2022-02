Seelze

Der Familienunterstützende Dienst der Lebenshilfe bietet gemeinsam mit dem Albert-Schweitzer-Familienwerk Hannover zwischen Februar und Juli kostenlose Fortbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche an.

Los geht es am Donnerstag, 10. Februar, von 17.30 bis 19.30 Uhr mit dem Thema „Demenz und der Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen“. Der Vortrag richte sich sowohl an Ehrenamtliche in sozialen Einrichtungen als auch an Personen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, erklärt Anina Wille, Trainee Marketing/Personal der Lebenshilfe.

Umgang mit Demenz

Referentin Cordula Bolz thematisiert während des Vortrags die Grundlagen dementieller Erkrankungen und den Umgang mit dementiell veränderten Menschen.

„Das Onlineseminar zum Thema Demenz ist der Auftakt einer Reihe an Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen“, berichtet Wille. Die Fortbildungsreihe, so ergänzt sie, wird gefördert vom Programm ehrenWERT der Klosterkammer Hannover.

Am Donnerstag, 24. Februar, wird von 18 bis 20 Uhr im Beratungszentrum der Lebenshilfe, An der Johanneskirche 4, in Wunstorf unter dem Thema „Reflexion des ehrenamtlichen Engagements“ ein kollegialer Austausch angeboten.

Beschäftigungsideen und Erste Hilfe

Einen Praxistag für Ehrenamtliche gibt es am Sonnabend, 19. März, von 9 bis 15 Uhr im Albert-Schweitzer-Familienwerk, Goseriede 15, in Hannover. Referentin Renate Wiehe nimmt sich dem Thema Beschäftigungsideen für die Begleitung an und lädt zu Kommunikation, Rollenspielen und kollegialem Austausch ein.

Um Erste Hilfe und das Verhalten in Notfallsituationen geht es am Sonnabend, 23. April, von 9 bis 17 Uhr. Referentin Georgia Hindenburg vermittelt Basiswissen, das richtige Verhalten in Notfallsituationen, Erste-Hilfe-Übungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen am Kind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich im Albert-Schweitzer-Familienwerk, Goseriede 15, in Hannover.

Am Donnerstag, 28. April, wird von 18 bis 20 Uhr wird im kollegialen Austausch das ehrenamtliche Engagement reflektiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich im Beratungszentrum der Lebenshilfe, An der Johanneskirche 4, in Wunstorf.

Reflexion und Austausch

Das Thema sozial-emotionale Störungen wird am Donnerstag, 12. Mai, von 17 bis 19 Uhr in einem Onlinevortrag beleuchtet. Referentin Simone Engling blickt auf die Grundlagen, Haltung, Zugang und Kommunikation sowie die Einschränkungen und die besonderen Verhaltensweisen.

Am Dienstag, 14. Juni, geht es im Onlinevortrag von 17.30 bis 19.30 Uhr mit Referentin Vanessa Voß um das Fetale Alkoholsyndrom (FAS). Basiswissen, Diagnose, Besonderheiten, aber auch Umgang und Perspektiven werden thematisiert.

Die Reflexion des ehrenamtlichen Engagement und ein kollegialer Austausch stehen am Donnerstag, 7. Juli, von 18 bis 20 Uhr bei dem Treffen im Beratungszentrum der Lebenshilfe, An der Johanneskirche 4, in Wunstorf, im Mittelpunkt.

Interessenten können sich unter Telefon (01 62) 2 11 42 36 bei Jenny Müller, Koordinatorin Familienunterstützender Dienst oder unter jenny-mueller@lebenshilfe-seelze.de anmelden.

Von Heike Baake