In diesem Jahr müssen manche bei den Weihnachtsgeschenken improvisieren. Denn durch den Corona-Lockdown sind die Geschäfte geschlossen. Wer noch kein Geschenk hat, kann es mit Basteln versuchen. Vier Seelzerinnen geben Tipps:

Tipp 1: Kiefernzapfen dekorieren

Sabine Berusch-Adolf aus Dedensen hat derzeit wegen der Corona-Pandemie mehr Zeit. Sie erlebt eine ruhigere Adventszeit, und die ermöglicht ihr nun das Gestalten der im Sommer gesammelten Kiefernzapfen. „Ich beklebe sie mit kleinen goldenen Perlen und einem farbigen Stern“, sagt sie. Das dauert nur wenige Minuten. Inzwischen hat sie aus 20 Zapfen kleine Weihnachtsbäume geschaffen, die sie an Freunde und Bekannte verschenken möchte.

Der kleine Kieferzapfen kommt zu Weihnachten ganz groß raus. Quelle: Heike Baake

Tipp 2: Wichtel mit Zipfelmütze

Auch Claudia Grete aus Velber verarbeitet derzeit gesammelte Tannenzapfen und verwandelt sie in kleine Wichtel. Ihnen gestaltet sie bunte Zipfelmützen und Schals aus Filz. Kopf und Gesicht entstehen aus einer Holzkugel. Während Grete bei ihren Arbeiten gewalkten Filz verwendet, empfiehlt sie Anfängern, fertigen Bastelfilz zu kaufen. „Die Holzkugel mit dem aufgemalten Gesicht klebe ich mit der Heißklebepistole an, dazu braucht man etwas handwerkliches Geschick.“ Für die Haare, die aus der Mütze hervorschauen, verwendet Grete etwas Wolle oder Fell.

Mit Hilfe von Filz und einer Holzkugel lassen sich Tannenzapfen in Wichtel verwandeln. Quelle: privat

Für die Sozialpädagogin gehört Basteln in der Vorweihnachtszeit dazu, aber auch die Bewegung an der frischen Luft sind der Velberanerin wichtig. „Besonders das Sammeln der Zapfen kann man gut gemeinsam mit Kindern unternehmen“, sagt sie.

Tipp 3: Stempel mit Weihnachtsmotiven

Andrea Kors, die in Seelze ein Atelier betreibt, arbeitet zwar vorwiegend mit Farbe und Pinsel, aber in der Vorweihnachtszeit kommt sie auch manchmal zum Basteln. Ihre selbst gemachten Stempel eignen sich besonders für Kinder. Nicht mehr benötigte Holzstücke oder Teile eines dünnen Birkenstammes dienen Kors als Stempelkörper, auf dem sie die Motive aus Moosgummi aufklebt.

Mit Holzresten und Moosgummi lassen sich ganz einfach Stempel herstellen. Quelle: Heike Baake

Wer nicht so gut zeichnen kann, kann auf Ausstecher für Kekse zurückgreifen. Mit den Stempeln lassen sich leicht weihnachtliche Geschenk-Anhänger und Weihnachtskarten gestalten. „Ich verwende meistens Acrylfarbe, aber da diese zu schnell trocknet, empfehle ich Stempelfarbe“, sagt Kors.

Die Weihnachtsengel legt Barbara Paetsch gern zu einem Geschenk hinzu. Quelle: privat

Tipp 4: Gefalteter Engel mit Praline

Barbara Paetsch ist beim DRK-Ortsverein Gümmer/Lohnde aktiv und bringt sich dort unter anderem in der Gruppe Kreatives Gestalten ein. Basteln in der Vorweihnachtszeit sei für sie selbstverständlich, sagt sie. Ihre gekauften Weihnachtsgeschenke ergänzt Paetsch in diesem Jahr mit einem aus einer Serviette gefalteten Engel, der als Kopf eine Praline mit Goldpapier enthält. „Die Serviette wird aufgeklappt und über die Breite zu einer Ziehharmonika gefaltet“, erklärt sie.

Anschließend teilt die Gümmeranerin das gefaltete Material in der Mitte, setzt dort die Schokoladenpraline ein und fixiert diese mit einem schmalen Geschenkband. Für die Flügel empfiehlt Paetsch dünnere Bastelpappe. Diese müssten eine kleine runde Fläche zum Aufkleben des Kopfes haben.

