Letter

Kreiskantor Harald Röhrig wird die Gemeinde St. Michael zum 1. August verlassen. Der Kirchenmusiker wird dann als neuer Kirchenmusikdirektor für den sogenannten Fachaufsichtsbezirk Hannover zuständig sein, der einen Großteil des Sprengels – also die Kirchenregion – Hannover umfasst. Wie Pastor Andreas Hausfeld mitteilt, wird Röhrig außerdem mit einem Stellenanteil bei der Kirchengemeinde in Hannover Herrenhausen tätig sein. Die Gemeinde St. Michael verabschiedet ihren langjährigen Kantor am Sonntag, 12. Juli, mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Beginn ist um 15 Uhr.

Harald Röhrig ist in Letter nicht nur als Kantor bekannt. Der Garbsener ist zudem Gründer und Leiter der Kinderkantorei, Kreiskantore, Mitorganisator der Reihe Musik in St.Michael und Gründer der Gospel-Chors Canto Vivo. Seine Nachfolge wird Kreiskantorin Annette Samse antreten. Sie ist derzeit noch in der Gemeinde St. Martin in Hannover-Linden tätig.

Von Sandra Remmer