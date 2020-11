Letter

Die Elterninitiative Kribbel Krabbel löst sich zum Jahresende auf. Der Verein zur Förderung frühkindlicher Erziehung hat seinen Betriebsvertrag mit der Stadt Seelze zum 31. Dezember gekündigt. Um im Sinne der Kinder und ihrer Eltern weiterhin eine Betreuung am gleichen Standort zu ermöglichen, hat die Stadt Seelze sich dazu entschieden, den Krippenbetrieb am Hirtenweg und an der Stöckener Straße zum 1. Januar als Träger zu übernehmen. „Damit wird insbesondere für die Kinder ein nahtloser Übergang garantiert“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. In einem Schreiben hat die Stadt die betroffenen Eltern über diesen Wechsel in der Trägerschaft informiert.

Konzept wird angeglichen

„Die beiden bestehenden Krippengruppen mit Platz für jeweils 15 Kinder im Alter von einem bis zu drei Jahren werden in ihrer bisherigen Form beibehalten und organisatorisch der städtischen Kindertagesstätte Wiesentau zugeordnet“, so Fricke weiter. Dabei würden die Betreuungskonzepte der beiden Einrichtungen angeglichen. Eltern können sich dazu bereits jetzt im Internet auf der Seite der Stadt das Betreuungskonzept von der Kindertagesstätte Wiesentau ansehen.

Mitarbeiter können sich bewerben

Die Vergabe der Stellen für die Fachkräfte der neuen städtischen Krippe erfolge in einem geregelten Stellenbesetzungsverfahren. Eine Übernahme der bisherigen Fachkräfte des Vereins durch die Stadt Seelze ohne ein solches Stellenbesetzungsverfahren sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich. „Hierzu gibt es entsprechende Ausschreibungen bei der Stadt Seelze, auf die sich das jetzige Personal von Kribbel Krabbel bewerben kann“, sagt Silke Rese-Sussick, im Rathaus verantwortlich für den Bereich Kindertagesstätten und Kindertagespflege. Allerdings bedeute das, das künftig nicht zwingend das gesamte Personal in seiner derzeitigen Zusammensetzung übernommen werden könne. Um den Wechsel für die Kinder so leicht wie möglich zu gestalten, wolle die Stadt aber versuchen, in jeder Gruppe auch ab Januar weiterhin bekanntes Personal einzusetzen. „Grundsätzlich sind in den städtischen Krippen und Kindergärten zeitgleich drei Fachkräfte pro Gruppe eingesetzt“, sagt Carsten Fricke. Das entspreche im Vergleich zu den Anforderungen des Landes Niedersachsen einem überdurchschnittlichen Betreuungsschlüssel.

Änderung bei der Mittagsverpflegung

Eine Veränderung, die mit dem Wechsel der Trägerschaft einhergeht, wird es allerdings bei der Mittagsverpflegung geben. War bislang an den beiden Standorten am Hirtenweg und an der Stöckener Straße eine Hauswirtschafterin für das Mittagessen zuständig, wird dieses nun in Zukunft wie bei allen städtischen Einrichtungen in Seelze geliefert.

Von Sandra Remmer