Lathwehren

Mit 100 Jahren hat das Kriegerdenkmal in Lathwehren wahrlich ein stolzes Alter erreicht. Am 12. September sollte dieser Tag eigentlich besonders begangen werden – doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Feierlichkeiten ausfallen. Auch zum Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, konnte keine Ausnahme gemacht werden. Ortsbürgermeister Maik Rückwardt legte deswegen im stillen Gedenken einen Kranz nieder. Nun, nach 100 Jahren, ist es an der Zeit, einen Blick in die Geschichtsbücher zu werfen. Denn das Denkmal hat eine besondere Geschichte.

Ein Ort zum Gedenken

„Das Kriegerdenkmal wurde vor hundert Jahren als erstes Mahnmal im damaligen Landkreis Linden eingeweiht“, sagt Stadtarchivar Norbert Saul. Einwohner von Lathwehren hatten es eingerichtet, um einen Ort zu haben, an dem der toten jungen Männer gedacht werden konnte, die im Ersten Weltkrieg in Flandern, im Baltikum oder in Russland ums Leben gekommen sind. Ähnliche Denkmäler wurden nach Auskunft von Saul in den frühen Zwanzigerjahren in nahezu allen Dörfern des heutigen Seelzer Stadtgebiets errichtet. In der Kernstadt findet sich das Kriegerdenkmal beispielsweise an der St. Martinskirche, in Letter ist es auf dem Alten Friedhof zu finden.

Einwohner sammeln für Finanzierung

In Lathwehren und Dunau, so ist es laut Saul überliefert, haben die zurückgekehrten Soldaten dafür gesorgt, dass ein Denkmal errichtet wird, um ihrer vermissten oder toten Kameraden zu gedenken. Der Landwirt Konrad Kastorf, dessen einziger Sohn und Erbe im April 1918 in Frankreich gefallen war, schenkte der Gemeinde den Platz am Dorfrand, auf dem das Denkmal errichtet wurde. Heute erinnert daran eine Inschrift. Um den Bau des Denkmals zu finanzieren, starteten die Lathwehrener eine Spendenaktion. Das Ergebnis waren mehr als 11.000 Mark, die für die Errichtung des Kriegerdenkmals zur Verfügung gestellt werden konnten. Eine enthaltene Spendenliste verzeichnet 72 Spender mit Beiträgen zwischen 3 und 1000 Mark. Legt man zugrunde, dass Lathwehren damals über rund 300 Einwohner verfügt hat, ist davon auszugehen, dass jeder Haushalt einen Beitrag zur Finanzierung geleistet hat.

Der Großknecht Johann Tomzak, der im Ersten Weltkrieg Soldat war, spendete fünf Mark für das Denkmal – damals ein stolzer Betrag. Quelle: Thomas Tschörner (Archiv)

Kriegsversehrter spendet fünf Mark

Einer der Spender, dessen Name bekannt ist, war Johann Tomzak. Der auf Gut Dunau geborene Landarbeiter wurde bereits 1914 als Soldat eingezogen. Zuvor hatte er als sogenannter Großknecht auf dem Hof von Bauer Bremer gearbeitet. Obwohl Tomzak schon 1915 verwundet wurde, blieb er bis 1918 an der Front. Gehbehindert kehrte er schließlich zurück und lebte danach in Gehrden. Weil die schrecklichen Erinnerungen an seine Kriegserlebnisse ihn zeitlebens begleiteten, beteiligte er sich mit fünf Mark am Bau des Kriegsdenkmals – zu damaligen Zeiten ein stolzer Betrag.

Von Sandra Remmer