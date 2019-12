Seelze

Seit zehn Jahren sorgt die Kristalltherme an der Grand-Couronne-Allee dafür, dass Besucher aus der gesamten Region Hannover und darüber hinaus die Stadt Seelze regelmäßig als Ziel ansteuern. „Wir haben viele Besucher aus dem Raum Bremen und Braunschweig“, sagt Tim Schmidt, seit fünf Jahren Betriebsleiter der Kristalltherme. An stark frequentierten Tagen kommen mehr als 1000 Menschen pro Tag in die Wellness-Einrichtung.

Mit Schau-Aufgüssen in den Saunen, einer LED-Tanzshow, einer mehrstöckigen Torte und einem Feuerwerk haben Mitarbeiter und Gäste diesen Geburtstag am Sonnabend gefeiert. „Für die Aufgüsse sind Saunameister aus verschiedenen Saunen extra zu uns gekommen. Jeder Aufguss ist eine eigene Inszenierung mit Licht- und Musikeffekten“, erklärt Schmidt das Prozedere.

Mitarbeiter und Gäste feiern den zehnten Geburtstag der Kristalltherme. Quelle: Sandra Remmer

Goldene Luftballons weisen den Weg

Wer am Sonnabend den Weg durch das Eingangsportal der Therme durchschritt, konnte die goldene Luftballontraube nicht übersehen. Doch die vorwiegend Stammgäste wussten ohnehin um den besonderen Tag in der Kristalltherme. „Über Instagram und Facebook informieren wir unsere Gäste stets über aktuelle Angebote und Aktionen“, sagt Schmidt. Diese Kanäle seien mittlerweile sehr wichtig.

In der Halle der Therme geht es unterdes zu wie bei einer großen Familienfeier. Viele Gäste, die regelmäßig zum Saunieren nach Seelze kommen, kennen sich inzwischen. An diesem Tag freuen sie sich darüber, dass ein Stück der mehrstöckigen Geburtstagstorte ihnen den Aufenthalt zusätzlich versüßt. „Mein Mann und ich kommen mindestens einmal im Monat hierher. Es ist wie ein Tag Urlaub“, sagte Nelly Wilhelm aus Altwarmbüchen.

Sportbecken wird stark nachgefragt

Aber nicht nur der Saunabereich mit den unterschiedlichen Thermalbecken, auch das ebenfalls in der Therme befindliche Sportbecken erfreut sich großer Beliebtheit und wird regelmäßig sehr stark nachgefragt. Dort trainiert beispielsweise die Ortsgruppe der DLRG. Auch verschiedene Seelzer Schulen kommen in die Kristalltherme zum Schwimmunterricht. „Außerdem bieten wir auch Schwimmkurse für Kinder an“, sagt Schmidt. Aufgrund der großen Nachfrage gäbe es dafür allerdings Wartelisten.

Bau zu Beginn nicht unumstritten

Der Bau der Kristalltherme in Seelze war zu Beginn nicht unumstritten und hatte etliche Gegner auf den Plan gerufen, die befürchtet hatten, die finanzielle Schieflage der Stadt würde dadurch zusätzlich verschärft. Die Stadt hatte nach dem Abriss des alten Hallenbades im Jahr 2009 mit dem Bau der Kristalltherme begonnen.

12,1 Millionen Euro mussten für den Neubau investiert werden. Die jährlichen Kosten für Zins und Tilgung lagen bei 700.000 Euror. Von der Betreibergesellschaft, der Kristall-Bäder AG, bekommt die Stadt im Gegenzug eine Pacht von 250.000 Euro.

