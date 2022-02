Seelze

Die Laichwanderungen der Kröten beginnen mit dem Einsetzen der milderen Temperaturen. Daher ruft die Stadt Seelze alle Autofahrerinnen und Autofahrer in den nächsten Wochen zu besonderer Aufmerksamkeit und um eine Geschwindigkeitsreduzierung auf maximal 30 Stundenkilometer in den beschilderten Bereichen auf.

„Wir bitten alle Verkehrsbeteiligten im Sinne des Tier- und Artenschutzes um eine erhöhte Rücksichtnahme“, sagt Edit Gaal von der städtischen Abteilung Umwelt, Klima und Friedhöfe. In speziell beschilderten Straßenabschnitten, aber auch in nicht besonders gekennzeichneten Bereichen könne es zeitweise zu einem hohen Aufkommen von Kröten auf den Fahrbahnen kommen.

Kröten verenden qualvoll wegen Autos

„Die Tiere können nicht nur durch direktes Überfahren zu Tode kommen, sondern auch, wenn Fahrzeuge sehr schnell an den Wanderstrecken unterwegs sind“, erläutert Gaal. Besonders bei höheren Temperaturen entstehe unter schnell fahrenden Autos ein so hoher Luftdruck, dass die inneren Organe von Fröschen, Kröten und Molchen platzen und die Tiere daraufhin qualvoll verenden.

Eine verringerte Fahrgeschwindigkeit, so Gahl, mache auch den Einsatz der Menschen, die sich bei der Krötenwanderung ehrenamtlich engagieren, weniger gefährlich. Dies gelte besonders für die Helferinnen und Helfer des Naturschutzbundes Seelze, die in den nächsten Wochen an der Bundesstraße 441 unterwegs sind, um zahlreiche Kröten sowie Frösche und Molche vor dem Überfahren zu retten, und sicher über die Straße zu bringen.

Bereiche von Krötenwanderungen gesondert beschildert

Im Kurvenbereich der Bundesstraße 441 in Höhe des Gewerbegebiets Seelze-Süd und der Kleingartenanlage Hortense befindet sich ein wesentlicher Schwerpunkt der Krötenwanderung. In Kürze werden dort von der Stadt Seelze gesonderte Verkehrsschilder aufgestellt. Die von Norden kommenden Tiere werden in einigen Abschnitten dieses Bereichs über fest eingebaute Rinnen zu sogenannten Krötentunneln geführt, die sie unter der Bundesstraße hindurchführen. Auf der Nordseite der Bundesstraße ist wegen eines größeren Parkplatzes und mehreren Zufahren ein Krötenschutzzaun nicht möglich.

Auf der südlichen Seite der Bundesstraße werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Naturschutzbundes Seelze zu gegebener Zeit einen Amphibienschutzzaun für die Rückwanderung der Tiere aufbauen und betreuen.

Von Heike Baake