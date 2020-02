Seelze

Aufgrund der milden Witterung beginnt die Krötenwanderung in vielen Teilen Deutschlands bereits deutlich früher als üblich. Die Stadt Seelze ruft daher alle Autofahrer dazu auf, in den nächsten Wochen besonders aufzupassen und in beschilderten Bereichen maximal 30 Kilometer pro Stunde zu fahren.

„Die Tiere können nicht nur durch direktes Überfahren zu Tode kommen, sondern auch, wenn Fahrzeuge sehr schnell an den Wanderstrecken unterwegs sind“, sagt Edit Gaal von der städtischen Abteilung für Umweltschutz.

Helfer sammeln Amphibien ein

Durch eine verringerte Geschwindigkeit werde zudem der Einsatz von vielen Menschen weniger gefährlich, die sich ehrenamtlich um Amphibienschutzzäune kümmern. Die Helfer des Nabu Seelze werden in der nächsten Woche an der B441 voraussichtlich zahlreiche Kröten, Frösche und Molche aus den Sammeleimern retten und sicher über die Straßen bringen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Krötenwanderung im Seelzer Stadtgebiet ist laut Gaal ein Kurvenbereich der B441 in Höhe des Gewerbegebiets Seelze-Süd und der Kleingartenanlage Hortense. Dort weisen von der Stadt Seelze aufgestellte Verkehrsschilder auf die Krötenwanderung hin. Helfer des Nabu werden dort in den nächsten Tagen einen Schutzzaun aufbauen.

Von Linda Tonn