Letter

Bei einem Küchenbrand an der Lange-Feld-Straße ist am Mittwoch gegen 1.15 Uhr ein Bewohner verletzt worden. Ursache des Feuers war ein auf dem Herd vergessener Topf mit Öl, teilt die Polizei mit. Den Schaden am Gebäude schätzen die Ermittler auf rund 50.000 Euro.

Wie Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler berichtet, schlugen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Letter bereits die Flammen aus einem Fenster der Erdgeschosswohnung. Die Mieter der Wohnung, ein 21-jähriger Mann und seine 44-jährige Mutter, sowie die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten das Gebäude bereits verlassen. Der 21-Jährige hatte offenbar Fett in der Küche erhitzt, das dann in Brand geriet. Der junge Mann schloss geistesgegenwärtig die Küchentür und weckte seine bereits schlafende Mutter. Der 21-jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Anzeige

Feuerwehr hat Feuer schnell unter Kontrolle

„Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf die Küche begrenzt werden“, sagte Köhler. Trotzdem entstand nach erster Schätzung in der Wohnung und dem Gebäude durch Rauch und Ruß ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch bis 3:30 Uhr hin. Zur Schadstoffmessung wurde auch der Messwagen der Ortsfeuerwehr Seelze nachalarmiert Die Feuerwehr war mit 29 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

Weitere HAZ+ Artikel

Zwei Wohnungen in dem Haus sind derzeit nicht bewohnbar, teilte die Polizei mit. Die Brandermittler der Polizei gehen davon aus, dass der Topf mit Öl die Ursache für den Brand war.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner