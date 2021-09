Velber

Die Organisatoren des Förderkreises Schöneres Velber laden erneut zu einer Kunstausstellung in den Kul-Turm, Hasselfeldstraße 1, ein. Die Künstlerin Ute Rönnpag-Lohmeyer wird ihre Arbeiten dort an folgenden Wochenenden präsentieren: Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. September, Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. September sowie Sonnabend und Sonntag, 25. und 26. September.

„Nach wie vor können wir unser kleines Kulturzentrum leider nur für Ausstellungen nutzen, da sich aufgrund des Abstandsgebots zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Gebäude nur maximal acht Gäste aufhalten dürfen, was eine Nutzung für Bühnenveranstaltungen ausschließt“, berichtet der Vorsitzende Bernd Ellerbrock.

Ute Rönnpag-Lohmeyer zeigt im Kul-Turm einige ihrer Bilder. Quelle: privat

Mensch steht im Mittelpunkt

Rönnpag-Lohmeyer setzt bei ihren figurativen Arbeiten unter anderem die Materialien Acryl, Öl und Sand auf Leinwand und Papier ein. Das bestimmende Motiv ihrer Bilder sei der Mensch, dessen Darstellung keine realistische Abbildung im Sinne naturgetreuer Porträts sei, sagt Ellerbrock. Die dargestellten Figuren würden als Ausdruck zeitgeistiger Erscheinungen fungieren und die Thematik ergäbe sich aus der Beobachtung von Alltäglichem.

Ein Bild von Ute Rönnpag-Lohmeyer. Quelle: privat

Ausgezeichnet mit Preisen

Rönnpag-Lohmeyer hat an der Fachhochschule für Kunst in Kiel Freie Malerei studiert. Sie lebt und arbeitet in Hannover und auf der griechischen Insel Karpathos. Für ihre Arbeiten erhielt sie bereits Preise für angewandte Kunst in der Ansgarkirche in Kiel, einen Altarraum in Rendsburg sowie für einen Auftrag einer Wandgestaltung in einem öffentlichen Gebäude.

Die Ausstellung ist an den Sonnabenden jeweils von 14 bis 18 Uhr und an den Sonntagen von 11 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist während des Aufenthalts im Kul-Turm erforderlich. Zur Wahrung der Mindestabstände dürfen sich nur maximal acht Personen gleichzeitig dort aufhalten.

Von Heike Baake