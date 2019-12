Velber

Der kleine Kul-Turm wird im nächsten Jahr wieder ganz groß rauskommen. Mit einem bunten und vielfältigen Programm sollen viele kulturinteressierte Besucher angesprochen werden. Verantwortlich dafür ist der Verein Schöneres Velber. Vorsitzender Bernd Ellerbrock freut sich auf das nächste Jahr. „Wir haben es geschafft, eine große Vielfalt zusammenzustellen“, sagt er.

Sekt und Musik zum Jahresbeginn

Los geht es am Freitag, 17. Januar, mit einem Neujahrs-Wohnzimmerkonzert mit Stephanie und Fritz Hamburg. Wie es sich für den Jahresanfang gehört, werden die Gäste um 19 Uhr mit einem Sekt begrüßt. Das Duo, das die Liebe und der Musikgeschmack zusammengeführt haben, bringt ein umfassendes Akustik-Live-Programm mit. Oldies, Rock’n’ Roll sowie englisch- und deutschsprachige Stücke werden von Hamburgs Akustikgitarre aus dem Jahr 1979 begleitet. Der Eintrittspreis liegt einschließlich Sekt und Knabbereien bei 15 Euro.

Bernd Ellerbrock stellt sein neues Sachbuch „Schwarze Gesellen auf dem Rhein – Flottenpropaganda anno 1900“ mit Bildern am Freitag, 24. April, um 19 Uhr vor. Die Besucher erfahren von einer Torpedobootsdivision, die sechs Wochen im Auftrag von Kaiser Wilhelm II. und seinem Flottenbauer Alfred Tirpitz auf dem Rhein unterwegs war. Ellerbrock beleuchtet in seinem Buch die politischen Hintergründe für diese ungewöhnliche Mission und berichtet über die erste staatlich gelenkte und organisierte Propagandaaktion in Deutschland. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine Spende zugunsten des Fördervereins gebeten.

Pflanzenbörse für Gartenfreude im Frühjahr

Gartenfreunde können sich am Sonntag, 3. Mai, von 10 bis 15 Uhr wieder auf die Pflanzenbörse rund um den Kul-Turm freuen. Hobbygärtner aus der Region bieten unter anderem Stauden, Pflanzen, Tomaten und Gehölze an. Wer als Aussteller mitwirken möchte, kann sich unter Telefon (0511) 486833 mit Maren Frenzel-Ellerbrock in Verbindung setzen. Neben Kaffee und Kuchen werden die Besucher der Pflanzenbörse auch mit Deftigem vom Grill versorgt. Im Kul-Turm stellt Nina Semke ihre Pflanzen- und Blumenaquarelle aus.

Den Künstler, der im Juni das Programm bereichert, kennt Organisator Ellerbrock bereits seit 40 Jahren. „Mit ihm sprechen wir auch die kleinen Besucher an und können den Kindergarten mit einbeziehen“, erklärt er. Und so zieht die „Weltmusik für Kinder“ am Freitag, 19. Juni, um 15 Uhr in den Kul-Turm ein. Unmada Manni Kindel, lässt seine kleinen Besucher zu melanesischen Sprachschülern werden, die mit Händen und Füßen den Gesang untermalen. Der Künstler nimmt seine Gäste mit auf eine musikalische Weltreise durch alle fünf Kontinente. Das Liederprogramm zum Mitmachen ist geeignet für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren und Erwachsene. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Magie mit Momo und eine Lesung im Sommer

Monsieur Momo präsentiert „Magic“ am Freitag, 26. Juni, um 19 Uhr und will sich dabei nach Angaben der Veranstalter mit seiner charmant-sympathischen Art in die Herzen der Zuschauer spielen. Timo Lesniewski alias Momo will mit seiner Show visuelle und nonverbale Komik nach Velber bringen.

In den Sommerferien besucht das Autorenduo Ulrike Gerold und Wolfram Haeneldas kleine Veranstaltungszentrum. Am Sonntag, 16. August, um 17 Uhr stellen sie ihren neuen Roman vor. Sie lesen aus dem druckfrischen Exemplar und berichten über die dahinter stehenden Recherchearbeiten. In dem Roman geht es um eine große Familiengeschichte, über die Erfindung des modernen Versandhandels und den Aufstieg einer jungen Frau zur Unternehmerin. Wer über das Leben der beiden Schriftsteller etwas erfahren möchte, wird seine Neugierde bei dieser Veranstaltung ebenfalls stillen können. Eintrittskarten gibt es für 12 Euro.

Latin-Jazz und Zaubershow im Herbst

Jazz nach 9 heißt es am Freitag, 11. September, um 19 Uhr mit dem Trio Coppo. Die Musiker bringen feinsten Latin-Jazz in den Kul-Turm und lassen unter anderem Musik von Carlos Santana, George Benson, Chick Corea oder auch Bill Withers erklingen. Querflöte, Percussion und Gitarre verbinden die unterschiedlichen Klangfarben der Instrumente zum Trio Coppo-Sound. Gleichzeitig stellt Bernd Reinert seine Schwarz-weiß-Fotografien mit Kuba-Impressionen aus. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Der ZauberSalon aus Hannover zeigt mit seiner Show am Freitag, 9. Oktober, viele Facetten der Zauberkunst. Unterschiedliche Künstler präsentieren Zaubereien aus verschiedenen Sparten. Zauberer Heiko Wiese führt durch das Programm. Der Abend, der um 19 Uhr beginnt, wird für viele Überraschungen sorgen. Die Eintrittskarten sind für 12 Euro erhältlich.

Weihnachtskekse und Charles Dickens im Winter

SchauspielerRainer Künnecke und Pianistin Christina Wortmann bringen zur Veranstaltung am Freitag, 11. Dezember, um 19 Uhr, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens mit. Künnecke, der als Ritter Obentraut bekannt ist, schlüpft an diesem Abend allerdings in die Rolle des Mister Scrooge und wird von Pianistin Worthmann begleitet. Die Besucher können sich auf den „Geist der Weihnacht“ freuen, die sie in der anheimelnden Atmosphäre des Kult-Turms bei Glühwein und Weihnachtskeksen erleben können. Die Eintrittspreise liegen bei 15 Euro.

Vereinsvorsitzender Ellerbrock freut sich über das abwechslungsreiche Programm im neuen Jahr. „Wir sind ständig auf der Suche nach Künstlern, die sich in Velber präsentieren möchten“, verrät er. Auch Künstler, die zum ersten Mal ihre Werke ausstellen möchten, seien willkommen. Wer Interesse hat, kann sich mit dem Vorsitzenden per E-Mail unter info@8komma0.de in Verbindung setzen.

