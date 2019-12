Seelze

In Seelze soll Kulturgenuss für alle möglich sein. Mit diesem edlen Ziel startete die Kulturinitiative Seelze, kurz KiS genannt, im Jahr 1994. Die Ideen der neun ehrenamtlich Aktiven kommt bei Künstlern und Publikum richtig gut an, auch weil seit 25 Jahren mit Feinsinn nachjustiert wird.

Salon Herbert Royal kommt mit Comedy

Die Künstler für 2020 sind gebucht, die Termine stehen fest, und schon jetzt werden die Karten für Freitag, 13. März, knapp. „Sechs Männer. Sieben Meinungen.“ Was in den eigenen vier Wänden ein nerviger Abend wäre, ist auf der Bühne ein scharfsinniger Spaß. Salon Herbert Royal nennt sich Hannovers einziges Comedy-Sextett. Die GOP-Vorpremiere kann in Seelzes Veranstaltungszentrum Alter Krug für 15 Euro erlebt werden, was das Frühjahrsprogramm 2020 von Uli Schmid und den anderen Herberts schon jetzt zum Kassenschlager macht.

Doch erst mal wird für Freitag, 31. Januar, zum kulinarischen Kino eingeladen. Der Eintritt ist frei. Dabei ist der Anblick einer 1926 geborene Filmikone unbezahlbar. Marilyn Monroe sitzt im Saloon lässig auf dem Piano und singt vom freien wilden Fluss. Robert Mitchum trägt die glamourös gekleidete Lady kurzerhand zu seiner Kutsche. Sie fragt: „Wohin bringst du mich?“ Er antwortet: „Nach Hause“. Der Kultwestern, der über die dramatischen Folgen eines Pferdediebstahls nebst Indianerangriff und rettender Floßfahrt berichtet, stammt von Otto Preiminger. Die Vorführung beginnt um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung unter kulturbuero@stadt-seelze.de oder unter Telefon (05137) 82 82 84 ist ab 19. Dezember möglich und erforderlich.

Bei der „SingBar“ wird mitgeschnitten

Am Freitag, 14. Februar, werden um 19.30 Uhr im Alten Krug die Stimmbänder geölt, um Top-Hits zu schmettern. Mit Manuela Hörr und Mark Roberts geht es in die „SingBar“. In lockerer Feierabendatmosphäre werden bei Wasser, Bier und Wein bekannte Songs aus Rock und Pop eingeübt, was leicht fällt, weil die Texte auf der großen Leinwand gut zu lesen sind. Das musikalische Highlight, das bei der Aktion entsteht, wird aufgenommen und später als MP3 jeder Goldkehle zugeschickt. Der Eintritt kostet 10 Euro, Studierende zahlen 5 Euro.

Helfende Hände und Kleingedrucktes

Die neun Ehrenamtlichen von der Kulturinitiative Seelze – Helga Bettien, Silke Dai, Silva Keller, Annelie, Carsten und Robert Leschik, Elisabeth Wöhner, Petra Hoyer und Gabriele Hartinger-Irek – freuen sich über Unterstützung bei der Realisierung ihrer zehn Kulturangebote. Deshalb sind alle willkommen, die bei einem oder mehreren Terminen mit anpacken wollen. Gabriele Hartinger-Irek steht für weitere Details unter der Telefonnummer (0 51 37) 82 82 84 zur Verfügung. Das komplette Programm der Kulturinitiative mit kleiner Inhaltsangabe kann unter www.kis-seelze.de als PDF heruntergeladen werden, während gedruckte Flyer bereits ausgelegt wurden. Karten für alle Veranstaltungen, exklusive das Kulinarische Kino, gibt es bei Petri & Waller an der Hannoverschen Straße 13a in Seelze.

Von Patricia Chadde