Seelze

Kultusminister Grant Hendrik Tonne unterstützt die geplante Oberstufe der Bertolt-Brecht-Gesamtschule. Das hat Bürgermeister Detlef Schallhorn jetzt den Ratsmitgliedern versichert. Anfang des Monats hatte ein Schreiben des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung Hannover (RLSB) einige Kommunalpolitiker in der Obentrautstadt verunsichert.

Behörde hatte Zweifel an Zahlen

Die Behörde hatte die Oberstufe zwar nicht generell in Frage gestellt, der Stadt aber mitgeteilt, dass „derzeit die Genehmigung für eine gymnasiale Oberstufe noch nicht erteilt werden“ könne. Das RLSB bemängelte das Fehlen einer realistischen Prognose: Es lasse sich noch nicht zuverlässig und nachhaltig sagen, ob die Mindestzahl von 54 Schülerinnen und Schülern pro Jahrgang langfristig an der IGS Seelze erreicht werde. Die SPD-Fraktion reagierte auf das Schreiben mit einer geplanten Resolution des Rates: Damit sollte das RLSB von der Stadt aufgefordert werden, eine mögliche Nichtgenehmigung zur Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe mit sofortiger Wirkung zurückzunehmen. Die CDU-Fraktion brachte einen weiteren Antrag auf den Weg, in dem eine Elternbefragung und der Auftrag an die Verwaltung für Verhandlungen mit dem Land vorgesehen waren.

Während der eigens für dieses Thema angesetzten Ratssitzung am Donnerstagabend konnte Bürgermeister Detlef Schallhorn den Ratsmitgliedern nun gute Nachrichten überbringen: In der Antwort auf ein Schreiben Schallhorns signalisierte Kultusminister Tonne ganz klar Zuversicht für die Genehmigung der gymnasialen Oberstufe an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule. „Es erscheint auf der Basis der prognostizierten Schülerzahlen der Stadt Seelze sinnvoll, das Bildungsangebot im Sekundarbereich II auf zwei Säulen – IGS und Gymnasium – zu stellen“, schreibt der Minister. Durch die Zahlen für das Georg-Büchner-Gymnasium werde auch deutlich, dass gegebenenfalls die in der Verordnung für Schulorganisation vorgeschriebene Höchstzügigkeit für ein Gymnasium nicht ausreichen werde.

Elternumfrage kann verschoben werden

Tonne schreibt weiter, dass die vom Regionalen Landesamt geforderte Elternumfrage, die eine verlässliche Prognose bezüglich der Schülerzahl präsentieren soll, auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann – es solle nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Oberstufe an der IGS in Seelze in Frage gestellt wird. „Der Minister hat die Tür geöffnet“, sagte Schallhorn. Dies sei zwar noch nicht die endgültige Genehmigung. Die Stadt werde sich aber kurzfristig mit dem RLSB in Verbindung setzen. Er sei sicher, dass sich nun etwas bewege und die Verwaltung in absehbarer Zeit die Genehmigung in den Händen halten werde.

Fraktionen zeigen sich zuversichtlich

Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Seifert, zeigte sich nach der Ratssitzung zuversichtlich. „Wir gehen davon aus, dass der Genehmigung der Oberstufe nun nichts mehr im Wege steht“, sagte er, betonte aber, dass die endgültige Sicherheit erst mit einem unterschriebenen Vertrag gegeben sei. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Wilms ist bezüglich der Oberstufe positiv gestimmt. „Wir sind dankbar und haben uns gefreut, dass der Minister sich eingeschaltet hat“, sagte Wilms. Nach dem Schreiben der RLSB sei die Sorge groß gewesen, dass das ganze Projekt jetzt ins Stocke gerate. Nun sei die Planungssicherheit wieder da. Das sei vor allem auch ein gutes und wichtiges Signal für Eltern und Schüler.

Landtagsabgeordnete führt ebenfalls Gespräche

Neben dem Bürgermeister hat sich auch die für Seelze zuständige SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler für die Oberstufe der IGS eingesetzt. Als Mitglied des Kultusausschusses habe sie mehrmals mit Tonne gesprochen und ihm die Lage in Seelze verdeutlicht, sagt sie. Die Bertolt-Brecht-Schule wachse und könne sich über steigende Schülerzahlen freuen. Eine Genehmigung der Oberstufe bringe nicht nur Planungssicherheit für die Stadt, sondern auch für die Eltern. Die Unterstützung des Ministers sei wichtig, aber letztlich treffe das Landesamt die Entscheidung in eigener Zuständigkeit, betonte Schüßler.

Oberstufe von Beginn an gewünscht

Die Bertolt-Brecht-Schule hat mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 ihren Betrieb aufgenommen. Erklärtes Ziel war vor allem, das Georg-Büchner-Gymnasium in Letter zu entlasten. Schulleiterin Regina Schlossarek-Aselmeyer hatte sich ihrerseits von Anfang an für eine Oberstufe an der IGS ausgesprochen, um Eltern und Schülern deutlich zu machen: „Hier ist nach Klasse 10 nicht Schluss“. Auch Kultusminister Tonne hatte bei einem Besuch der Schule im vergangenen Jahr die Einrichtung einer Oberstufe befürwortet.

Von Sandra Remmer und Thomas Tschörner